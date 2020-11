Algérie: Lyon / Djamel Benlamri - « Jusqu'ici, j'avais choisi des clubs par rapport à l'argent »

Devenu joueur de l'Olympique Lyonnais l'été dernier, Djamel Benlamri faisait ainsi ses premiers pas en Europe alors qu'il a 30 ans. Et s'il n'a pas pu évoluer sur le vieux continent avant, c'est parce qu'il a fait de l'argent sa priorité.

Benlamri l'a avoué dans une interview accordée à Olympique-et-Lyonnais.com. Une interview dans laquelle le défenseur des Fennecs d'Algérie est revenu sur ses choix de carrière :

« Si j'avais l'idée de jouer en Europe ? Absolument pas. Je ne vais pas mentir, jusqu'ici, j'avais choisi des clubs par rapport à l'argent », a-t-il fait savoir, avant de poursuivre : « Quand j'étais en Arabie Saoudite, je gagnais très bien ma vie. Là-bas, il n'y a pas de pression, on jouait un match par semaine... C'était très tranquille ».

Mais la CAN 2019 et la victoire finale de l'Algérie va tout changer dans la tête de Djamel Benlamri, le poussant à quitter le Golfe pour l'Europe.

« Après la Coupe d'Afrique des nations gagnée par l'Algérie, j'ai pensé différemment. J'ai vu mes amis de la sélection qui évoluaient pour la plupart en Europe, j'ai affronté durant cette CAN un attaquant comme Sadio Mané et j'ai répondu présent donc je me suis dit : "Djamel, réveille-toi, tu peux jouer en Europe." J'ai eu un déclic, je me suis remis en question et j'ai atteint cet objectif en signant dans un grand club comme l'OL », confie l'international algérien.

Considéré par son entraîneur et ses coéquipiers comme un guerrier, Benlamri a fait de très bons débuts avec l'Olympique Lyonnais, notamment contre Lille début novembre (1-1). Pour le moment, il n'a joué que 38 minutes et espère bien avoir plus de temps de jeu au cours de la saison.