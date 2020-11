Tunisie: Alaeddine Yahia - Le Tunisien intègre la cellule de recrutement du RC Lens

Le Racing Club de Lens se renforce. Le club promu en Ligue 1 cette saison a annoncé lundi avoir recruté Alaeddine Yahia.

Ex-défenseur du club où il a joué de 2008 à 2014, le Tunisien a intégré la cellule de recrutement du RC Lens. L'intéressé à lui-même annoncé la nouvelle ce lundi :

« J'ai été contacté par Eric Assadourian, le Directeur du centre de formation, qui au passage est un grand formateur, et on m'a exposé le projet. J'ai réfléchi mais comme c'est le RC Lens, on fonce ! Si ça avait été ailleurs, je n'aurais sans doute pas accepté. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire et j'ai la conviction que le projet est bien pensé. J'ai toujours aimé être au contact des jeunes, il faut les mettre dans les meilleures conditions. Quand j'étais joueur, j'allais très souvent les voir jouer et leur glisser un petit mot, des petites attentions comme celle-là, ça vaut mille récompenses. Ce n'est pas toujours facile pour eux au quotidien », a déclaré Yahia sur le site web des Sang et or.

Il faut rappeler qu'après son départ de Lens, Alaeddine Yahia a joué au Stade Malherbe de Caen jusqu'en 2017 avant de rejoindre l'AS Nancy Lorraine.