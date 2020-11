Sénégal: Caravane d'information sur le Programme "Développer l'Emploi", à partir du 1er décembre

Dakar — Une caravane d'information sur le Programme "Développer l'emploi au Sénégal - Tekki fii" est prévue du 1er au 19 décembre dans 5 régions du pays, a t-on appris de la Délégation de l'Union européenne (UE) à Dakar.

Cette campagne cible les régions de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, indique un communiqué reçu de la Délégation de l'UE.

Le Programme "Développer l'emploi au Sénégal - Tekki fii" est financé à hauteur de 26 milliards de FCFA par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique, dont l'objectif est d'œuvrer pour la stabilité et de lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique.

Le Programme "Développer l'Emploi au Sénégal - Tekki fii" promeut l'emploi, en particulier des jeunes, à travers l'amélioration de l'offre de formation professionnelle, l'appui à la création, à la formalisation et la mise à niveau des entreprises dans des secteurs à fort potentiel, explique t-on dans le communiqué.

Il est déployé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Louga, Saint-Louis, Tambacounda, Kédougou et Matam.

Depuis son lancement en mai 2017, ce programme a permis de "renforcer le tissu d'entreprises locales" avec plus de 4000 MPME appuyées, ainsi que la création, le maintien et l'amélioration d'environ 22 500 emplois", renseigne le communiqué.

Ainsi, "plus de 15 000 personnes ont été formées dans le Sud du Sénégal", selon la même source, soulignant que "trois nouveaux centres de formation sont construits dans les régions de Tambacounda et Sédhiou, et six unités Mobiles de Formation ont été confiées aux Centres de Formation des régions Sud".

Le programme a également permis à travers le volet accès au financement pour les jeunes entrepreneurs, d"'accompagne déjà près de 1 900 jeunes dans leurs projets entrepreneuriaux avec un financement consolidé à hauteur de près de 300 Millions FCFA".

Sur les opportunités économiques, le communiqué fait observer que la campagne d'information Tekki Fii a touché "plus de 2 000 000 personnes, avec des événements de sensibilisation ".

Le document indique par ailleurs que la 8éme session du Comité de pilotage du programmea ainsi réuni ses différents partenaires à savoir le ministère des finances et du Budget, la délégation de l'UE au Sénégal, le ministère du Commerce et des PME, et le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion.

Le Bureau de Mise à Niveau des Entreprises (BMN), l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), l'Agence Française de Développement (AFD), l'Agence Luxembourgeoise pour la Coopération au développement (LuxDev) ainsi que les ONG Positive Planet International et GRET, sont également membres de ce comité de pilotage.