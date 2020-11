Algérie: "Covid-19, vérités et réalités", dernier ouvrage du Professeur Mostéfa Khiati

Alger — Dans son nouvel ouvrage intitulé "Covid-19, vérités et réalités", le Professeur Mostéfa Khiati propose une analyse documentée avec rigueur, confrontant les visions de nombreux spécialistes sur une première partie de cette pandémie et sur les mesures de prévention prises par différents pays sur une période de plus de six mois.

Publié récemment aux éditions "Loumi", cet ouvrage de 520 pages est préfacé par le Professeur émérite de l'université américaine John-Hopkins, Elias Zerhouni, qui estime que l'histoire du Covid-19 doit être "documentée avec rigueur et en temps réel" pour servir de référence et de ressource future aux "experts et preneurs de décisions qui seront amenés à redéfinir leur approche et préparer le système de santé publique à l'avenir".

Il aborde également les manifestations de l'infection et son évolution ainsi que les différentes possibilités de dépistage et les mesures prises pour y faire face comme le confinement sanitaire et l'immunité collective.

Le professeur documente aussi les traitements adoptés en revenant sur le grand débat suscité par l'usage de l'hydroxychloroquine.

La seconde moitié de "Covid-19, vérités et réalités" est, quant à elle, dédiée à la pandémie en Algérie, à l'historique de son évolution depuis l'apparition du premier cas et du premier foyer, et au moyens et mesures mis en oeuvre pour y faire face, leur disponibilité à différentes périodes et leur efficacité.

L'ouvrage aborde le confinement, comme moyen de juguler la propagation du virus, la chronologie de sa mise en place en Algérie et dans d'autres pays, son efficacité, et les conséquences sociales, économiques, éducatives et culturelles liées à cette mesure.

Le professeur Khiati fait également le bilan du rôle joué par la communication dans la lutte contre la propagation du coronavirus et l'assistance aux citoyen en relevant un "faible recours aux applications technologiques".

Il établit également une évaluation de la gestion de la crise sur de nombreux plans comme la place du "numérique dans le système de soin", "l'exposition du personnel médical", ou encore "le degré d'adhésion du public aux mesures sanitaires".

Médecin chercheur et enseignant à l'université d'Alger, Mostéfa Khiaiti est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'Algérie et la médecine algérienne dont "Histoire de la médecine en Algérie de l'antiquité à nos jours" (2003), "Les blouses blanches de la révolution" (2011), "Histoire des épidémies, des famines et des catastrophes naturelles en Algérie" (2011), "Les irradiés algériens, un crime d'Etat" (2018), "Les 83 guerres menées par l'Algérie durant la période ottomane" ou encore "Femmes ayant marqué l'histoire de l'Algérie" et "Ali Rédha El Jazairi, gouverneur de Tripoli" publiés l'été dernier.