Algérie: Saisie de plus de 10 quintaux de kif traité en une semaine

Alger — Une quantité de kif traité s'élevant à plus de 10 quintaux, introduite via les frontières avec le Maroc, a été saisie et 13 narcotrafiquants ont été arrêtés par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP), durant la période du 18 au 24 novembre, selon un bilan publié mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, (13) narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations distinctes, d'énormes quantités de kif traité s'élevant à (10) quintaux et (94,850) kilogrammes, ayant été introduites via les frontières avec le Maroc", précise le MDN dans un communiqué.

Selon la même source, "(09) narcotrafiquants ont été appréhendés, (148,3) kilogrammes de kif traité et (4686) comprimés psychotropes ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à, Tipaza, Boumerdes, Guelma, El-Tarf, Skikda, Oran, Aïn Témouchent, Biskra et Tébessa".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et In-Amenas (112) individus et saisi (06) camions, (09) véhicules, (98) groupes électrogènes, (65) marteaux piqueurs, (05) détecteurs de métaux, (540) sacs contenant un mélange de pierres et d'or brut, (17) tubes de mercure ainsi que des outils de détonation et autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, en sus de (14,7) tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande", indique le communiqué.

Lors d'autres opérations distinctes menées à Guelma, Chlef, Bejaïa, M'sila, Constantine, Ouargla, Aïn Defla, Tébessa, Laghouat, Naâma et Tlemcen, " les services de la Gendarmerie nationale ont arrêté (15) individus, et saisi (19) armes à feu et (52550) unités de tabacs", ajoute-t-on, soulignant que "des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à (40960) litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras et Bordj Badji Mokhtar".

Dans un autre contexte, "les Garde-côtes et les services de la Gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de (112) individus à bord d'embarcations de construction artisanales à Oran, Aïn Témouchent, Mostaganem et Tlemcen, alors que (67) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Adrar, El-Oued, El-Tarf, Ghardaïa et Tébessa", ajoute encore le communiqué.

Le MDN a estimé, à ce titre, que ces "multiples opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs", "reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanentes de nos Forces armées à travers tout le territoire national".