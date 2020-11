Afrique: Eliminatoires Afrobasket 2021 - Le Sénégal démarre par le Kenya

Le Sénégal engage ce mercredi la voie qui mène à l'Afrobasket 2021 avec le tournoi qualificatif prévu à Kigali. Sous la houlette de leur nouvel entraîneur Boniface Ndong, les Lions ouvrent les débats en faisant face au Kenya.

Ils enchaîneront par deux autres duels face à Mozambique et l'Angola. A noter que les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour l'Afrobasket 2021 qui aura lieu sur les mêmes parquets de la capitale rwandaise

L'équipe du Sénégal engage ce mercredi les éliminatoires de l'Afrobasket 2021 avec le tournoi international prévu du 25 au 29 novembre à Kigali Arena (Rwanda).

Logés dans le Groupe B, les Lions démarrent la compétition par le duel qui les opposera au Kenya considéré comme le petit poucet du groupe B.

Si les Lions restent grandissimes favoris, aussi bien pour ce match que pour le reste du tournoi, la prudence sera toutefois de mise au vue de conditions de préparation de cette compétition.

Arrivés en ordre dispersé dans la capitale rwandaise et ensuite contraints à un isolement pour les tests Covid, l'équipe sénégalaise n'a pas eu le temps pour optimiser ou de peaufiner son collectif.

Ce qui pourrait constituer un handicap par rapport de son adversaire du jour qui dispose déjà une bonne longueur d'avance pour être passée par les pré-qualifications (cinq victoires en cinq matchs).

On sait également qu'avec l'indisponibilité de ses trois joueurs évoluant en Nba notamment Gorgui Sy Dieng, Georges Niang et Tacko Fall, ajouté au forfait à la dernière de Mohamed Faye, actuellement le joueur le plus capé de la sélection nationale, le Sénégal n'alignera pas la meilleure de ses équipes.

Le coach Boniface Ndong a été obligé de s'appuyer sur l'expérience de Maurice Ndour, du pivot Youssoupha Ndoye ou encore de Louis Adams pour mettre l'équipe sur les bons rails et épauler, la bande de novices qui vont tous aborder leur première compétition internationale avec le Sénégal.

Il s'agit d'Assane Sy (Bandol Basket club, France), Mbaye Ndiaye (Blois, France), Pape Malick Dimé (BC Morabanc Andorra, Espagne), Ibrahima Fall Faye (Giants Antwerp, Belgique). Propulsé sur banc des Lions, il y a moins d'un an, le sélectionneur Boniface Ndong, meilleur pivot de l'Afrobasket 2005, est aussi à son baptême du feu.

Un bon parcours et une qualification seront donc précieux. Il lui permettra d'engager et de préparer avec plus de confiance les prochaines échéances. Avec en ligne de mire un sixième trophée continental qui fuit le Sénégal depuis l'édition de 1997 disputée à Dakar.

Apres le Kenya, l'équipe du Sénégal va se mesurer demain jeudi au Mozambique avant de boucler par le choc qui l'opposera à l'Angola le vendredi 27 Novembre.

Ce sont les trois premiers du groupe se qualifieront pour l'Afrobasket à Kigali l'année prochaine. Vingt équipes, réparties en cinq groupes de quatre prennent part à cette deuxième fenêtre des tournois qualificatifs de l'Afrobasket 2021qui se déroulera dans la même capitale rwandaise.