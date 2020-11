Ile Maurice: L'opposition - «Péi anba-lao»

Les trois partis de l'opposition ont repris leurs réunions ce mercredi après une pause en raison des élections villageoises. Paul Bérenger (MMM), Navin Ramgoolam (Ptr) et Xavier-Luc Duval (PMSD) ont tenu une conférence de presse peu après leur rencontre.

Arvin Boolell était également présent. Les leaders affirment tous que le pays va mal. «Péi enba-lao», disent-ils. Paul Bérenger qui a présidé la réunion a énuméré une série d'événements qui frappe le pays. «Il y a le speaker et le Premier ministre qui violent la démocratie parlementaire. Il y a l'affaire Angus Road. La mort troublante de Soopramanien Kistnen et celle du constable Dimple Raghoo. Par la suite, il y a eu le petit Aayan tué par son beau-père sans compter la prolifération de la drogue. Il y a l'état de l'économie qui s'empirera,» analyse le leader du MMM. Celui-déplore également l'attitude du speaker Soorojdev Phokeer qui selon lui empêche l'opposition de faire son travail.

L'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam ajoute que la situation dans le pays fait peur tout en élaborant sur les sujets évoqués par Paul Bérenger. «Quelqu'un m'avait fait parvenir un message de Soopramanien Kistnen qui voulait me voir. On s'est vu une première fois en présence d'un témoin. Il m'avait parlé du MSM et de la corruption. Il m'avait promis des documents à notre deuxième rencontre, mais elle n'a jamais eu lieu. Quand je l'avais rencontré, il n'avait pas l'air d'une personne qui avait des problèmes» dit-il. Mort, Soopramanien Kistnen n'a évidemment pas pu lui soumettre la documentation dont il lui avait parlée.

Parlant du scandale Angus Road, Navin Ramgoolam affirme que c'est un sujet qui fait tellement mal à Pravind Jugnauth que le gouvernement a tout fait pour qu'Arvin Boolell ne pose plus de Private Notice Questions. «Il a tellement peur qu'il ne parle que de Navin Ramgoolam quand on lui pose des questions et il se cache derrière Navin Ramgoolam. Et il m'appelle même Kumar» ironise l'ancien Premier ministre. Arvin Boolell a également évoqué le sujet Angus Road. «Avec la déclaration faite par Kailash Trilochun, Pravind Jugnauth ne peut plus se cacher», dit-il. Dans notre édition de l'express de ce mercredi, Kailash Trilochun avocat qui était proche du MSM a déclaré que Pravind Jugnautgh lui avait fait rencontrer Anil Nemchand en 2013.

Xavier-Luc Duval qui a aussi pris la parole lors de cette conférence de presse parle «d'un malaise profond dans le pays.» Il a d'ailleurs condamné l'attitude de Pravind Jugnauth qui avait déclaré au Parlement qu'il y a un lien entre Arvin Boolell et Indira Manrakhan, l'ancienne directrice de l'Economic Crime Office et ex board member de l'ICAC. «Je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il ne faut pas traîner sa famille dans la politique, mais comment lui, il peut parler d'une femme au parlement sous l'immunité parlementaire alors que cette femme a aussi une famille et qu'elle ne fait pas de politique», déplore-t-il.