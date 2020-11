Maroc: Les compétences médicales des Marocains du Monde soutiennent les actions entreprises par le Royaume pour la préservation de son intégrité territoriale

Bruxelles — L'ONG C3M, regroupant plus de 500 compétences médicales des Marocains du monde, a exprimé son plein soutien au Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour son respect du cessez-le-feu et salué l'intervention pacifique des Forces Armées Royales (FAR) visant à mettre fin au blocage de la zone tampon d'El Guerguarat au Sahara marocain.

«Nous tenons à dénoncer les actes dangereux et irresponsables des miliciens du mouvement séparatiste du front polisario visant à modifier le statu quo et à déstabiliser la région du Sahel déjà en proie aux mouvements terroristes et aux activités de narcotrafiquants», lit-on dans le communiqué de l'ONG basée à Bruxelles.

«Nous condamnons avec fermeté les provocations déstabilisatrices des milices du front polisario et son appel désespéré à la guerre en cherchant à camoufler son désarroi politique et ses échecs diplomatiques sur la scène internationale», ajoute la même source.

L'ONG affirme qu'elle «ne manquera pas, par le truchement de son réseau médical international, d'éclairer l'opinion européenne sur les agissements graves de ce groupuscule armé qui menace la paix dans le Monde », tout en exprimant sa volonté de «mettre à la disposition des autorités marocaines compétentes, si besoin est, notre savoir-faire et nos compétences médicales au service de la paix et de notre intégrité territoriale ».