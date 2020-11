Soudan: Plus de 42, 000 des réfugiés Ethiopiens arrivent aux camps de réfugiés dans l'Est Soudan

Khartoum — Le Chef du Comité d'urgence des étrangers de la Commission des réfugiés, Dr Bilal Ahmed Musa, a déclaré que le nombre de réfugiés Ethiopiens dans les États de Gedarif et de Kassala atteignait 42,217 réfugiés, où leur nombre au camp de Handayet a atteint 26, 869 réfugiés, et dans le village (8) 15, 348 réfugiés.

Lors d'une conférence de presse au HCR Mercredi, Dr. Musa a appelé le gouvernement, les organisations humanitaires et la communauté internationale à fournir les services et à intervenir en raison du grand nombre de réfugiés éthiopiens dans les États de Gedarif et Kassala.

Il a fait allusion à ce propos à la fourniture continue de services à eux moyennant le Croissant-Rouge Soudanais et de ses partenaires, affirmant l'établissement des camps permanents pour les réfugiés à Um Rakoba.

Il a fait l'éloge des États de Kassala et de Gedarif pour accueillir les arrivants et à les fournir l'abri et la nourriture.

Par ailleurs, le chef de la Société du Croissant-Rouge Soudanais, Dr Al-Fadil Amer, a dit qu'une équipe du Croissant-Rouge Soudanais s'est rendue dans les États de Gedarif et de Kassala et s'est informée des conditions et des besoins et de la fourniture de l'aide en termes d'abris, de soins de santé et le soutien psychologique aux réfugiés, en plus d'intensifier les efforts pour attirer un soutien local et international, en espérant que le soutien aux réfugiés se poursuivra moyennant le Croissant-Rouge Qatari et de la Commission pour les réfugiés.

Le Secrétaire Général du Croissant-Rouge du Qatar, Ambassadeur Ali bin Hassan Al Hammadit, a déclaré que le Croissant-Rouge du Qatar a fourni un soutien pour se remettre des effets des inondations et du COVID-19 pour un coût de 1,6 million de dollars en plus de la réhabilitation de les hôpitaux, les centres de santé et les stations d'eau affectées par les inondations, la fourniture des moyens de production agricole et animale aux personnes affectées et la distribution des produits alimentaires et la construction des maisons pour les personnes affectées.

De même, le Croissant-Rouge du Qatar a présenté un projet d'un coût de 11, 750,000 dollars pour renforces les capacités de la réponse locale à la pandémie de coronavirus, en plus des livraisons médicales de matériel, de médicaments et d'équipements médicaux d'une valeur de 1,2 million de dollars, le projet de renforcement de la préparation du système de santé pour les urgences, qui a été mis en œuvre par le Ministère Fédéral de la Santé avec un financement de le Fonds de Développement du Qatar à travers de 500,000 dollars et l'établissement de complexes de services au Darfour qui sont financés par le fonds Qatari avec d'autres projets.