Egypte: Entretien égypto-allemand sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l'électricité

Le ministre de l'Electricité et des Energies renouvelables, Mohamed Chaker s'est entretenu mercredi avec le directeur du bureau de la banque KfW au Caire, Bernd Siegfried, des moyens de renforcer la coopération entre le secteur de l'électricité et la banque.

"La stratégie du ministère de l'électricité se concentre sur l'expansion des projets d'énergie renouvelable et l'encouragement du secteur privé à investir dans ce domaine vu son rôle important dans la réalisation des objectifs de la stratégie nationale des énergies renouvelables 2035 qui a pour finalité de porter la part des énergies renouvelables à plus de 42% d'ici 2035; des études nécessaires sont en cours pour cela", a dit M. Chaker avant de souligner l'intérêt accordé par le secteur de l'électricité pour trouver des solutions intégrées et réaliser une complémentarité entre les énergies renouvelables et les différentes sources énergétiques, notant avoir examiné les besoins futurs de l'Egypte en quantités d'eau dessalées.

M. Chaker a ajouté que son ministère accordait une importance aux projets d'interconnexion électrique avec les pays voisins, faisant état des liaisons électriques avec la Jordanie, la Libye et le Soudan, ainsi qu'avec Chypre et la Grèce afin que l'Egypte devienne un centre régional de négoce et de commerce d'énergie avec les pays arabes, africains et européens.

Pour sa part, le directeur du bureau de la banque KfW au Caire, Bernd Siegfried a salué les progrès réalisés par le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables égyptien, exprimant la volonté de la banque de renforcer la coopération avec ce secteur dans les différents domaines électriques, notamment les énergies renouvelables, les réseaux intelligents et l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Il a exprimé la disposition de la Banque à présenter ses expériences et ses études en ce qui concerne le dessalement de l'eau en utilisant les énergies renouvelables, affirmant la volonté de la banque d'augmenter ses investissements en Egypte.