Egypte: Le PM fait le point sur l'état d'avancement de la zone économique du Canal de Suez

Le Premier ministre Moustafa Madbouly, a fait le point sur l'état d'avancement de la Zone économique du Canal de Suez, lors d'une réunion tenue avec le président de la dite zone, Yehia Zaki.

Au menu de la réunion, les mécanismes de la mise en oeuvre des objectifs de la zone durant les cinq prochaines années, qui se focalisent sur la création des opportunités d'investissements notamment dans les secteurs industrielles et maritimes et la mise en place d'un système efficace de prestation des services maritimes et ravitaillement des navires.

Les deux bords ont abordé les moyens d'optimiser le rôle de la zone en tant que centre logistique et vital, parmi les chaines d'approvisionnement mondiales, la création des centres financiers, commerciaux et de services avant de passer en revue les axes de développement des systèmes de travail dans les ports en vue d'aimanter les investissements et les lignes de navigations, la fourniture d'une infrastructure technologique aux ports relevant de la zone en vue de permettre le suivi des cargaisons en sus de l'utilisation des détecteurs électroniques maritimes.

M.Zaki, à son tour, a fait le bilan du projet de la Compagnie nationale des industries des chemins de fer mis en place à l'est de Port-Said, pour l'industrie du matériel et wagons des chemins de fer en vue de localiser cette industrie et combler les demandes des marchés locaux et régionaux, le premier projet du plan quinquennal 2020-2025 réalisé dans le cadre de l'adoption de la politique des complexes industriels intégrés.