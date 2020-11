Egypte: L'Egypte et le Congo examinent la coopération dans le domaine de la transformation numerique

Le ministre des Communications et des Technologies de l'information, Amr Talaat s'est entretenu avec son homologue congolais, Augustin Kibassa Maliba, des aspects du renforcement de la coopération entre les deux pays dans un certain nombre de domaines des technologies de la communication et de l'information, notamment la transformation numérique, l'innovation technologique et l'entrepreneuriat.

Au cours de la réunion, M. Talaat a souligné l'importance d'accélérer la réalisation de la transformation numérique dans les deux pays car elle offre d'énormes opportunités économiques, soulignant les axes de coopération entre les deux pays dans le domaine des communications et des technologies de l'information dans le cadre de relations amicales entre les deux pays, y compris la coopération dans le domaine du renforcement des capacités humaines, la formation, le transfert de l'expérience et des technologies égyptiennes et l'apport d'expertise à nos frères au Congo.

Pour sa part, M. Maliba a souligné la profondeur des relations entre l'Égypte et le Congo, Notant qu'il existe des projets de coopération communs dans le domaine des communications et des technologies de l'information qui pourraient être achevés à court terme.