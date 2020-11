Togo: Le président du CNOT raccroche les gants

interview

Azaad Kélani Bayor jette l'éponge. Il quitte la présidence du Comité national olympique togolais (CNOT) après avoir passé 20 ans au sein de cette organisation.

Dans un entretien accordé à republicoftogo.com, il annonce qu'il ne se représentera pas afin de laisser la place à d'autres

Pas candidat à votre succession ?

Nous avons des élections prochainement pour dégager un nouvel horizon. Je ne suis pas candidat pour les élections de décembre prochain, mais je ne quitte pas le sport, je reste disponible.

J'ai passé 20 ans au CNOT à divers postes, c'est déjà pas mal.

Je veux laisser la place aux autres au terme de ce mandat.

Jugez-vous votre bilan positif ?

On n'avait jamais réussi à qualifier un Togolais aux JO et cela a été mon défi, Dieu aidant au moins nous avons eu une qualification directe en canoë-kayak et plusieurs autres médailles.

Ce dont je suis très fier est d'avoir institué de la transparence et de l'éthique au sein de l'organisation et d'avoir totalement séparé sport et politique pour éviter les interférences.