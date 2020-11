Gabon: OLAM PALM - La future usine de production de biocarburant exposée

En début de semaine courante, à Libreville, les dirigeants de l'entreprise Olam Palm ont procédé à l'exposition d'un site d'exploitation. Il s'agit de la prochaine usine de production de biocarburant à partir d'huile de palme. Celle-ci prendra ses quartiers dans la zone sud de la capitale gabonaise, à proximité du port d'Owendo. C'est du moins ce que rapporte le média en ligne GMT et relayé par l'Agence Ecofin.

Après obtention des autorisations règlementaires nécessaire pour la production du biocarburant au Gabon, la société Olam Palm a procédé, en début de semaine, à la présentation du site d'implantation de la future usine « d'une superficie de cinq hectares ». C'est en présence du Directeur général de l'Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), partie prenante dans le développement dudit projet, que cettz présentation a été faite. Le choix d'implantation du site non loin du port à bois et de la zone de stockage d'hydrocarbures s'avère être idéal, car il offre un accès facile pour l'importation des équipements et l'exportation des produits dérivés issus de la transformation de l'huile de palme.

Selon la société Olam Palm, « cet investissement fera entrer le Gabon dans une nouvelle ère et croit fermement en ce projet de grande envergure ». Cette future usine vient s'ajouter à « l'unité d'emballage d'huile de consommation d'une capacité de 200 tonnes et une raffinerie d'huile de palme d'une capacité de production de 750 tonnes par jour » que la société exploite dans le pays. Ce qui représente une exploitation sur une superficie totale de 202 000 hectares, présentant la société comme le plus grand producteur durable d'huile de palme.

Le renforcement de la compétitivité de la filière huile de palme avec la production de biocarburant moins polluant et l'orientation du pays en faveur de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques sont des points essentiels que le gouvernement tient à mettre en œuvre. Il est à noter que la construction et la mise en service de cette usine pourrait être une aubaine, car cela pourrait permettre de pourvoir en emplois directs et indirects.