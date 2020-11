Soudan: Le président du Conseil de la souveraineté rencontre la délégation du chemin du centre

Khartoum — Le Président du Conseil Souverain de Transition, le Lt-Gen Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré la délégation de la Piste du Centre dirigée par M. Al-Tom Hajo.

Hajo a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion a été fructueuse et bénéfique, car elle traitait des questions du Centre-Soudan qui dépassent l'espace géographique, ethnique et partisan, considérant que le centre comprend tout le peuple soudanais avec ses différentes composantes sociales, y compris les confréries soufies, les administrations autochtones et les partis politiques, et a ajouté que la réunion portait sur des problèmes nationaux, en particulier les problèmes de la phase de transition qu'ils traversent. Pays.

Hajo a souligné que la réunion portait sur les problèmes de la patrie et du citoyen en général et n'a pas abordé les demandes, le pouvoir ou la fortune du monde, indiquant que les habitants du Centre aspirent que la glorieuse révolution de décembre puisse réaliser les espoirs et les aspirations du peuple soudanais en matière de liberté, de paix, de justice et de développement.