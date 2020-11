Soudan: Al-Burhan félicite le roi Mohammed VI à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Maroc

Khartoum — Khartoum, 26 Nov (SUNA) - Le Président du Conseil Souverain de Transition, le Lt-Gen Abdel Fattah Al-Burhan a adressé un câble de félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Royaume du Maroc à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Royaume frère du Maroc.

Dans son télégramme, le Président Al-Burhan a exprimé ses vœux sincères à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une bonne santé et un bien-être, et pour le peuple marocain frère plus de progrès et de prospérité sous sa direction avisée.

Al-Burhan a confirmé la volonté constante du Soudan d'aller de l'avant pour intensifier le travail constructif et la coopération conjointe entre les deux pays frères d'une manière qui leur profiterait et servirait leurs objectifs fondés sur la compréhension ,les intérêts et la coordination conjointe dans tous les domaines.