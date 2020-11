Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Nul entre Mazembe et Lupopo, V.Club bat DCMP

Si le derby de Lubumbashi entre Mazembe et Lupopo n'a pas déterminé un vainqueur le dimanche dernier, celui de Kinshasa a vu V.Club prendre le dessus sur Daring Club Motema Pembe. L'on note par ailleurs la bonne opération du leader du championnat national, Maniema Union, vainqueur de Bazano à Kindu.

Le derby de Lubumbashi entre le TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo s'est soldé, le 22 novembre, au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo par un résultat d'égalité d'un but partout. C'était dans le cadre de la 11e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Le club bleu et or de l'entraîneur Bertin Maku s'est d'emblée installé dans le jeu, accaparant le cuir. C'est contre le cours du jeu que Mazembe coaché par Dragan Cvetkovic a ouvert la marque à la 27e minute par Arsène Zola de la tête, sur un corner de Chicco Ushindi. Le gardien de but Matampi Vumi Ley de Lupopo n'a plus rien à faire. Lupopo a maintenu sa mainmise sur le jeu. Bertin Maku des Cheminots a opéré des changements en seconde période avec les entrées en jeu de Jonathan Masakidi et Héritier Kasongo. Patou Kabangu Mulota, Nicolas Kazadi et Philippe Kinzumbi sont montés sur l'aire de jeu du côté des Corbeaux.

Lupopo dominait, mais Mazembe a obtenu un penalty à la 78e minute. Patou Kabangu a buté sur le gardien de but Matampi qui a maintenu les Cheminots en vie. Dans les temps additionnels, Héritier Kasongo a égalisé, trompant le gardien de but international ivoirien Sylvain Gbohouo, sur un centre de Jonathan Masakidi. Il n'y a donc pas eu de vainqueur entre les deux clubs rivaux de Lubumbashi.

V.Club bat DCMP

Le derby de Kinshasa, le 22 novembre, dans un stade des Martyrs aux gradins vides à cause des restrictions dues à la covid-19, a tourné à l'avantage de V.Club, vainqueur du Daring Club Motema Pembe (DCMP). Le latéral droit Djuma Shabani a inscrit l'unique but des Dauphins Noirs de la capitale à la 11e minute sur penalty consécutif, une faute du défenseur Mangindula sur Jésus Moloko Ducapel dans la surface de réparation de DCMP. Cependant, le club vert et blanc a été plus dominateur dans le jeu, mais sans concrétiser ses offensives. L'on note que le milieu défensif Masasi Obenze de V.Club a écopé d'un carton rouge en deuxième période.

Au stade Joseph-Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union a eu raison de la Jeunesse Sportive Groupe Bazano de Lubumbashi par deux buts à zéro. Les joueurs de l'entraîneur Dauda Lupembe ont ouvert la marque à la 27e minute par Tshitemayi. Et le leader technique du club, Mercey Ngimbi, a donné le coup de grâce à la 70e minute avec le second but du club de Kindu. Avec ce succès, Maniema consolide sa première position du classement après douze journées.

Et au stade Dominique Diur de Kolwezi, il n'y a pas eu de vainqueur au terme du derby de Lualaba entre Simba et Blessing. Deux buts partout, c'était le score de cette rencontre. Emmanuel Kashala (5e minute) et Rodrigue Kitwa (56e minute) ont été les buteurs de Simba, alors que Mamadou Nkongolo (55e minute) et Sam Samangwa (87e minute) ont marqué pour Blessing.

Classement

Au classement, Maniema Union garde la pool-position avec 25 points en 12 matchs, devant V.Club (19 points en 9 matchs), Mazembe (13 points en 7 matchs), Daring Club Motema Pembe -DCMP- (13 points en 10 matchs) et Blessing (12 points en 10 matchs). La sixième place est occupée par Renaissance du Congo (12 points en 9 matchs), suivi de Don Bosco (11 points en 6 matchs), Lupopo (10 points en 7 matchs), Jeunesse sportive de Kinshasa -JSK- (10 points en 9 matchs). Racing Club de Kinshasa -RCK- continue le top dix avec 9 points en 10 matchs livrés, juste devant Sanga Balende qui n'a disputé que 4 matchs pour un total de 8 points déjà glanés.