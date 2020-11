Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - La concertation politique de Madingou consolide la démocratie congolaise

Le vice-Premier ministre chargé de la Fonction publique et du Travail, Firmin Ayessa, a présidé, le 25 novembre à Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza, la cérémonie d'ouverture de la concertation politique placée sur le thème : « Consolidons les acquis de la démocratie par les élections libres, transparentes et apaisées ».

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier a appelé les participants à faire des scrutins des actes citoyens qui ne doivent pas faire déchainer des passions. « L'élection constitue un haut moment de débats d'idées, de discussions et d'expressions démocratiques libres. Elle ne doit pas être l'occasion de déchirement politique, de discorde du peuple, de désunion nationale et de violence civile », a-t-il indiqué.

C'est, a-t-il renchéri, l'enjeu essentiel de la présente concertation politique qui doit être, selon lui, l'expression forte de la volonté partagée des Congolais. Cette volonté exige, a-t-il poursuivi, d'échanger et de communiquer librement, de discuter et de débattre sans passion, en ayant pour seul point de mire : l'intérêt commun.

Par ailleurs, l'orateur a rappelé aux participants l'intérêt des précédentes concertations qui ont balisé la voie aux différents scrutins et posé les bases de la consolidation de la démocratie. Pour l'orateur, cette tradition de dialogue consistant à organiser à la veille de chaque consultation électorale politique une table ronde, bien que l'élection elle-même soit encadrée par la loi, devrait unir les acteurs politiques et ceux de la société civile dans le but de faire le point des recommandations antérieures et envisager des perspectives nouvelles.

En outre, le vice-Premier ministre a déclaré que sans le dialogue il n'y a pas de démocratie vivante et efficace. « Nous avons besoin de la concertation pour prévenir les tensions et les conflits qui, inexorablement, conduisent au délitement de la société. Nous avons besoin du dialogue et de la concertation parce qu'ils sont les plus sûres garanties de paix et d'unité ; parce qu'ils sont les moyens les plus efficaces de règlement des différends, de résolution des incompréhensions et des malentendus », a-t-il noté.

Pour sa part, le préfet du département de la Bouenza, Jules Monkala Tchoumou, a félicité les pouvoirs publics pour avoir porté leur choix sur Madingou d'abriter les présentes assises. Le département de la Bouenza, a-t-il dit, offre son hospitalité et sa disponibilité aux hôtes qui y sont conviés. Il s'est réjoui de l'attention que le gouvernement a accordée ces cinq dernières années à Madingou en y organisant des cérémonies d'intérêt national.

De son côté, la maire de la ville de Madingou, Simone Bakoumina, à qui revenait la charge de parler au nom des populations de cette ville, a salué la libéralité des pouvoirs publics en inscrivant le chef-lieu du département de la Bouenza dans l'histoire politique du Congo par l'organisation de cette concertation politique.

Prenant la parole à leur tour, les sages et notabilités du département de la Bouenza ont sollicité, à travers la voix de Samuel Mouandza, la clémence des mânes et des anciens de la contrée afin que les travaux de la concertation se déroulent dans la tranquillité.

Notons que la presque totalité des acteurs politiques et de la société civile y sont représentés, précisément plus de cent cinquante délégués, dont les plus en vue sont : Claudine Munari (Must) ; Guy Brice Parfait Kolelas (UDH-Yuki) ; Anné Biby (CNR de Ntumi) ; Elo Dacy (UPRN de Mathias Dzon) ; Benjamin Boukoulou (Ur) ; Joseph Kignoumbi Kia Mboungou (La Chaine) ; Pascal Tsaty Mabiala (Upads) ; Joseph Kinfoussia et Paul Dihoulou (UDR-Mwinda), etc.

La cérémonie a été rehaussée de la présence de quelques membres du gouvernement, notamment Raymond Zéphirin Mboulou ; Pierre Mabiala ; Anatole Collinet Makosso, Charles Nganfouomo et Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes.