Congo-Brazzaville: Rugby - Elbe Biscay Bidié - Bia Mbemba insiste sur la formation

Elu le 21 novembre, le nouveau président de la fédération de rugby a placé son mandat sous le signe de la formation. Il entend créer une école fédérale de rugby pour perfectionner le niveau des enfants âgés de 14 à 20 ans.

Elbe Biscay Bidié -Bia Mbemba qui remplace à ce poste Paulin Mandoumou fait partie, selon lui, de ceux qui ont commencé la promotion du rugby au Congo. En tant qu'acteur indirect du rugby congolais et membre d'honneur du stade brazzavillois, il entend apporter son expérience au rayonnement de ce sport.

Il compte relever le défi de la vulgarisation, du développement de la discipline tout en mettant l'accent sur sa visibilité. Selon lui, vulgariser et développer le rugby passe par la relance d'un programme de World Rugby qui permet d'initier la pratique de la discipline en milieu scolaire et urbain dans le monde entier.

« Il est très important de relancer ce programme au Congo dans toutes les écoles, universités, instituts de formation des cadres de sport et d'éducation physique, dans les orphelinats, le milieu professionnel et militaire des douze départements de notre pays. Il permettra d'accroître le nombre de pratiquants de toutes catégories d'âge et du genre, du poussin au vétéran, éducateurs, arbitres clubs, des écoles de rugby », a expliqué Elbe Biscay Bidié -Bia Mbemba.

Le nouveau président prévoit aussi de conclure des protocoles d'accord avec les ministères de l'Enseignement primaire et secondaire, de l'Enseignement supérieur, de la Défense nationale, de l'Intérieur, du Travail et de l'Emploi pour l'instauration et l'initiation du rugby dans ces structures afin de créer de nouvelles équipes.

Il est déterminé à planifier et programmer des compétitions régulières chaque année pour les adultes et vétérans dans les disciplines de rugby A 15, A 7 et A 13 tout en mettant l'accent sur la participation régulière des Diables rouges à toutes les compétitions internationales organisées par Rugby Africa. La vulgarisation du rubgy féminin fait également partie de son agenda.

Elbe Biscay Bidié -Bia Mbemba, rappelons- le, est le seul nouveau dans l'actuel bureau de la fédération congolaise de rugby. Les anciens membres du bureau sortant ayant postulé à d'autres postes ont été tous réélus. Serge Roger Ngoma Matondo, Aziz Vincent Niambi Malalou, Aimé Prosper Antoine Bambi et Nathalie Makoumounou Mbama, occupent respectivement les postes de la vice-présidence. Bernard Mouandza est le secretaire général avec pour adjoint Lepieux Mampassi. Pélagie Rosine Ngouono Tseké (trésorière générale) et Monique Tsaka (adjointe) s'occupent des finances de la fédération. Colette Dilou Youlou et Doudou Crislin Mawangou Malonga sont les membres.