Afrique: Ligue des Champions - Munir El Haddadi dédie son but à un parent décédé

Munir El Haddadi a été l'un des grands artisans du succès du FC Séville mardi en Ligue des Champions, face à Krasnodar. Le Marocain a inscrit le but de la victoire, qui permet au club andalou de décrocher son billet pour les huitièmes de finale de la compétition.

En effet, le FC Séville s'est imposé 2-1 face à Krasnodar lors de la 4ème journée de la Ligue des Champions. Ivan Rakitic a ouvert le score dès la 4 e minute avant que Wanderson, marque le but d'égalité pour Krasnodar. Munir El Haddadi a réussi à valider le ticket de qualification pour le FC Séville à la 90e+4.

L'attaquant marocain est bien évidemment heureux. « Dans les dernières minutes, sur une passe de Youssef (En-Nesyri), il allait tirer mais il a jugé bon de me passer le ballon. J'ai frappé du pied droit et il est entré. Je vais devoir tirer plus souvent du pied droit parce qu'en Ligue des champions Je n'y arrive pas avec le gauche, » a réagi Munir en plaisantant.

Un but que le joueur formé au FC Barcelone, voulait marquer, pour rendre un dernier hommage à un membre de sa famille. « Un parent est décédé récemment d'un accident et je le lui dédie. Du ciel il me soutiendra comme il l'a toujours fait. »

Le FC Séville est déjà qualifié pour le tour suivant, mais Munir n'est pas satisfait. "Nous travaillons très bien et cela se voit sur le terrain. Nous jouons des matchs très sérieux et c'est ce qui fait que vous êtes là. Finir premier du groupe, c'est toujours mieux et il faut toujours laisser Séville au sommet. Nous nous battrons pour être premiers. Maintenant, pensons à la Liga qui est notre réalité », a commenté le joueur.