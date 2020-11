Nigeria: Boukadoum entame une visite à Abuja

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a entamé mercredi une visite officielle de deux jours à Abuja à l'invitation de son homologue nigérian Geoffrey Onyeama, indique un communiqué du ministère.

Cette visite qui s'inscrit dans le cadre des relations traditionnelles d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays permettra de "poursuivre le renforcement du partenariat bilatéral", notamment dans les domaines de l'énergie, du commerce, du transport, de l'investissement et de l'enseignement supérieur et de "donner un nouvel élan à la coopération bilatérale multisectorielle", précise le communiqué.

M. Boukadoum prendra part, par la suite, à la 47ème session du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) prévue à Niamey les 27 et 28 novembre 2020.

Durant son séjour à Niamey, le Chef de la diplomatie algérienne s'entretiendra avec son homologue nigérien, Kalla Ankourao, avec lequel il procèdera à une "évaluation de l'état de la coopération bilatérale dans tous les domaines et à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment dans la région su Sahel et en Afrique".