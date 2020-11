Afrique: Tournoi de Kigali qualificatif pour Afrobasket 2021 - Les «Lions» débutent par un carton

Le Sénégal a réussi son entrée hier, mercredi 25 novembre, au tournoi de Kigali comptant pour les éliminatoires de l'Afrobasket2021. Dans le sillage de Ibrahima Faye, meilleur marqueur avec 19 points, les Lions sont venus à bout d'une accrocheuse équipe du Kenya qu'ils ont battue sur le score sans appel de 92 à 54. Les protégés de Boniface Ndong vont enchaîner ce jeudi leur deuxième rencontre face au Mozambique avant d'en découdre le lendemain avec les Palancas Negras d'Angola.

L es Lions du Sénégal ont tenu leur rang lors de leur entrée en lice dans le tournoi de Kigali qualificatif pour Afrobasket2021. Sans leur pilier Maurice Ndour, la jeune formation du Sénégal s'est largement imposée face à celle du Kenya (92 à 54). Sans un de ses joueurs clés, Maurice Ndour absent, les Lions ont pourtant fait face à une farouche opposition de l'équipe kenyane. Une équipe qui a d'entrée jouer jeu égal allant jusqu'à lui devancer au score et de lui contraindre à un mano à mano au score (10- 11, 5e).

Sous la houlette de son meneur Hannah et surtout de Ibrahima Faye, le Sénégal est sur le bon tempo à la fin du premier quart -temps conclu sur une égalité parfaite (19-19). Mais les Lions ne tarderont pas à mettre le pied sur l'accélérateur. Plus agressifs en défense et fermes sur les rebonds défensifs, les Sénégalais prennent la mesure du jeu kenyane et s'appuient sur un jeu de contre-attaque rapide pour enfiler les paniers avec l'apport décisif de Pape Malick Dimé mais aussi de Ibrahima Faye.

Le Sénégal se détache (29-19, 3e) et porte à 12 points (39-27, 7e). Malgré quelques errements défensifs profitables aux pointeurs Kenyans, Alkaly Ndour et Pape Abou Badji "Alces" permettront aux Lions de maintenir la cadence et de creuser l'écart à la mi-temps (47-33). Au retour des vestiaires, le coach Boniface Ndong fait tourner son effectif. Youssouf Ndoye et ses coéquipiers réussissent, malgré une certaine déconcentration et de pertes de balles à stabiliser l'écart à 10 points (53-43. 5e min) et virer au terme du troisième quart temps avec une avance de 58 à 52. Les Lions ne lâchent toutefois pas la proie. Ils s'appuient sur la vitesse et l'adresse de leurs meneurs Hannah et Louis Adams mais aussi de explosivité pour corser l'addition (74-54, 5e).

La jeune garde composée de Assane Mbaye Ndiaye, Matar Guéye sortira du banc pour mettre la dernière main. Les Lions font le show dans les dernières minutes et clôturent la marque avec un écart de 38 points (92-54). L'ailier Ibrahima Fall Faye des Giants Antwerp en Belgique a terminé meilleur score de la rencontre avec 19 points. Youssoupha Ndoye a lui été sacré meilleur rebondeur du match avec 10 rebonds. Dans ce groupe B du tournoi de Kigali, le Sénégal effectue sa deuxième sortie ce jeudi 26 novembre face au Mozambique avant d'en découdre vendredi avec l'Angola.