Burkina Faso: Interdiction de l'exploitation du bois d'œuvre - Deux scieries dans un "coma" profond à Banfora

A Banfora, dans la région des Cascades, deux scieries, Ghassoub et Coulibaly, souffrent de l'arrêt de l'exploitation du bois d'œuvre dans la région décrété par le gouvernement, le 15 septembre 2016. Cette décision a plongé les deux unités de transformation du bois dans une profonde léthargie, et des employés et de nombreuses familles dans

un dénuement total.

Un espace de plus de 35 000 m2 sans aucune présence humaine où contrastent un calme olympien et des cris d'oiseaux dans les arbres qui s'y dressent. C'est la physionomie que présente à Banfora (région des Cascades), la scierie Yiri dénommée scierie Ghassoub, en cette matinée du mardi 8 septembre 2020. Des traces d'activités récentes de travaux champêtres sont encore perceptibles sur la majeure partie du terrain. Le reste de la cour est envahi par de hautes herbes. L'atelier de la scierie jouxtant un nid de reptiles et autres rongeurs est visiblement dans un état de dégradation avancée.

Les machines abandonnées, il y a belle lurette, sont recouvertes de rouille et de poussière. Des tracteurs et des camions de transport, occupant une partie de la superficie, subissent le même sort. L'on retrouve ce triste décor à un jet de pierre de la scierie Yiri. A la scierie Coulibaly, le constat est aussi amer. La deuxième unité industrielle dans le secteur du bois au Burkina Faso est aujourd'hui un capharnaüm, où jonchent pêle-mêle de la ferraille et des machines...

Dans le vaste enclos, non loin de l'atelier, est stationné dans ce « dépotoir d'engins », un bulldozer qui a coûté 150 millions F CFA à l'usine, se désole le chef de l'entreprise, Nouhoun Coulibaly, un brin de tristesse. Ce « géant en fer» n'est plus en usage depuis longtemps. Cette léthargie des deux sociétés remonte au 14 septembre 2016. Ce jour

Le DG de la scierie Yiri, Alias Ghassoub : « La raison de l'inexistence du bois n'est plus valable ». marquera la fin de l'exploitation du bois d'œuvre dans la région des Cascades décrétée par le ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique. Cette décision, tel un couperet sur « la tête » des deux industries, obligera leurs responsables à mettre la clé sous le paillasson, au grand désarroi des populations de la cité du Paysan noir.

« Avons-nous coupé du bois dans une forêt classée ? »

La fermeture des scieries intervient, alors que le chef de l'entreprise Yiri est hors du Burkina Faso. Avons-nous coupé du bois dans une forêt classée ou dans un bas-fond?, se demande-t-il à son retour. Mais le chef du personnel, Bernard Hema, le rassure que le cahier des charges a été strictement respecté. Qu'est-ce qui explique alors la fermeture de ma société ? s'interroge-t-il à nouveau. Il connaîtra le véritable motif deux jours plus tard. Un employé de la scierie Coulibaly aurait eu une prise de bec à Niangoloko avec un homme qui serait un ancien corps habillé.

« L'un de mes chauffeurs a rencontré cette personne qui lui a demandé s'il disposait d'une autorisation. L'agent lui a répondu qu'il a une autorisation du ministère en charge de l'environnement. L'homme en question, selon nos informations, se trouve être un militant de l'UNIR/PS. Ce dernier a appelé séance tenante le ministre pour lui rendre compte. C'est ainsi que le ministre Bassière a instruit le directeur régional chargé de l'environnement d'arrêter l'exploitation du bois d'œuvre», explique le DG de la scierie Coulibaly, très remonté.

La direction régionale de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique des Cascades donne cependant une autre version. Son premier responsable, l'inspecteur des eaux et forêts, Nabonsba Ernest Yaméogo, affirme que la décision est motivée par un arrêté conjoint pris en 2005 par les ministres en charge de l'environnement et du commerce, suspendant l'exploitation du bois d'œuvre au Burkina Faso.

Un demi-milliard F CFA de pertes

Il note, en outre, que la menace de la flore est due en partie à l'exploitation frauduleuse du bois. Avec la crise ivoirienne, les compatriotes rentrés au pays avec des tronçonneuses s'adonnent, soutient-il, à une exploitation outrageuse du bois. « En plus, les études du second inventaire national (IFN2) réalisé en 2017 ont révélé que le potentiel de bois d'œuvre est fortement menacé dans la région. C'est ce qui a amené le ministère à prendre la mesure », déclare-t-il.

Les responsables des deux scieries balaient du revers de la main cette thèse qu'ils jugent « absurde ». « Un ami forestier qui désapprouve la fermeture des scieries sans raison m'a envoyé le fameux document sur l'inventaire réalisé en 2017 grâce au soutien de l'Union européenne. Ce document confidentiel révèle qu'il y a 260 000 mètres cubes de bois d'œuvre dans la région des Cascades. Ma scierie coupe en moyenne 700 à 800 mètres cubes par an et celle de Coulibaly entre 500 et 600 mètres cubes. Cela veut dire que nous coupons tout au plus 1 500 mètres cubes de bois par an. Dans ces conditions, les scieries peuvent encore travailler plus de 200 ans », argumente-t-il.

En sus, le cahier des charges impose aux deux unités des conditions strictes à respecter. « Nous plantons plus de 5 000 arbres par an. Nous les entretenons pendant 5 ans. Les deux scieries donnent chaque mois 200 à 250 litres de carburant à la direction régionale de l'environnement pour sa bonne marche. Nous payons aussi des manœuvres pour l'entretien des pépinières et nous rachetons les plantes pour le reboisement », détaille Alias Ghassoub. Pour lui, il est inconcevable qu'en ce XXIe siècle, une industrie en règle vis-à-vis de ses obligations soit fermée sur un simple coup de fil, avec à la clé, des pertes estimées entre 400 millions et 500 millions F CFA.

Pour redémarrer, il faut injecter, affirme-t-il, 200 à 300 millions F CFA dans l'entreprise Coulibaly. Plus d'une centaine d'employés se sont retrouvés sur le carreau à la suite de la fermeture de l'usine. Depuis le début de cette situation cauchemardesque, l'entreprise Yiri a perdu neuf de ses bras valides, déplore M. Ghassoub. Le responsable de la scierie Coulibaly se rappelle, à ce propos, d'un évènement tragique.

« L'épouse de l'un de nos travailleurs est tombée malade après son accouchement. Lors d'une rencontre avec le ministre, j'ai évoqué ce problème et supplié de revenir sur sa décision. Mais, c'était peine perdue. La femme et l'enfant ont rendu l'âme », relate-t-il, les yeux embués de larmes. Le chef de maintenance à la scierie Coulibaly, Fitiguié Diarra, après 35 ans de service, n'en revient toujours pas.

« La nouvelle nous est tombée sur la tête. Le gouvernement soutient qu'il lutte contre le chômage. Mais, comment peut-on lutter contre le chômage avec des usines fermées. Sur la quarantaine de personnes qui travaillent dans la scierie, chacune peut avoir entre quatre et six enfants. Cela donne une idée du nombre de personnes en difficultés », laisse entendre le sexagénaire, en colère.