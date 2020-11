Egypte: Le pays participe au forum d'affaires arabo-canadien

L'Egypte a participé au forum d'affaires arabo-canadien, avec une délégation importante du secteur égyptien de la technologie, de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle.

Lors de la séance sur l'économie numérique et l'intelligence artificielle, la conseillère du ministre des Technologies de l'information et des communications (TIC) a souligné le développement remarquable réalisé dans le secteur de l'économie numérique en Egypte, faisant état de la croissance du PNB et du progrès réalisé dans les indices internationaux y afférents.

Elle a évoqué les priorités du gouvernement égyptien dans le domaine de l'intelligence artificielle sur les plans local et international.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Egypte au Canada Ahmed Abou Zeid, s'est dit ravi de la participation égyptienne distinguée au forum de cette année, représentée par le secteur de la technologie, de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, qui témoigne d'une impulsion remarquable.

Le Canada dispose d'une position particulière sur l'échelle mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle et ses institutions didactiques sont pionnières dans ce domaine, raison pour laquelle l'Egypte tenait à participer à ce forum qui a regroupé plusieurs compagnies canadiennes, investisseurs et des représentants des institutions didactiques et gouvernementales qui sont soucieuses de la coopération avec les pays arabes, a dit M. Abou Zeid dans une déclaration.