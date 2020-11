Sahara Occidental: L'Organisation pour la préservation de la mémoire réitère sa solidarité avec le peuple sahraoui

Alger — L'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des martyrs a réitéré, mercredi, son entière solidarité avec le peuple sahraoui, affirmant que sa position découle de celle de l'Etat Algérien œuvrant en permanence en faveur de la libération des peuples et le respect de la légalité internationale.

"Nous sommes là pour dénoncer et condamner énergiquement la violation du Maroc pour la légalité internationale dans la zone d'El Guerguerat au Sahara Occidental et réitérer par la même notre entière solidarité avec le peuple et la cause sahraouis", a indiqué le président de l'Organisation, Abdelkrim Kodhri, dans son message lu devant l'Ambassadeur de la République Arabe sahraouie démocratique (Rasd) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar.

L'hôte de l'Ambassade de la Rasd en Algérie a rappelé que l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des martyres avait dénoncé l'agression marocaine le jour même en publiant un communiqué de dénonciation.

De son côté, Abdelkader Taleb Omar a remercié l'organisation pour sa position en faveur du peuple et de la cause sahraouis soulignant qu'elle s'inscrit dans l'élan de solidarité observé auprès de la classe politique et du mouvement associatif algériens qui se sont exprimés dés les premières heures de l'agression marocaine.

Taleb Omar a réaffirmé à l'occasion "la détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte jusqu'à l'indépendance' .

Il a déclaré a ce propos "que le peuple sahraoui a attendu pendant 29 ans .Il n'en peut plus maintenant. Sa lutte contre le Maroc est une légitime défense et une lutte pour l'application de la légalité internationale", a-t-il dit.