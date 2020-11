Soudan: Hamdouk - L'imam Al-Sadiq Al-Mahdi était un signe de démocratie et un modèle de leadership rationnel

Khartoum — Le Premier ministre a pleuré dans un communiqué publié jeudi , le départ de l'imam des Ansar et le leadeur du Parti national Umma, Sadiq al-Mahdi, le décrivant comme un "signe de démocratie et un modèle de leadership rationnel".

Dr. Hamdouk, a pleuré avec plus de chagrin et de tristesse pour le peuple soudanais, l'Imam Al Sadiq Al Mahdi, le dernier Premier ministre élu au Soudan, qui était l'un des hommes de pensée, de politique, de littérature et de sagesse les plus importants de notre pays.

L'imam Al-Sadiq Al-Mahdi était un signe de démocratie, un modèle de leadership solide et une page de rêve et de réconfort à une époque où le mécontentement et les déceptions étaient gravés au sommet du livre d'histoire.

Avec le départ de l'imam, une lanterne éteinte de la conscience qui a pris des milliers d'années de vie pour que les peuples soient allumés.

Que Allah ait miséricorde de l'Imam AlSadiq qui était sincère avec ses proches, ses disciples, les sincères condoléances à sa famille, à tous les partisans du parti et ceux qui le connaissent dans toutes les régions africaines arabes et dans le reste du monde.