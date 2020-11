Soudan: Président et membres du Conseil de souveraineté pleurent l'imam Sadiq al-Mahdi

Khartoum — Le président du Conseil de la souveraineté et les membres du Conseil pleurent, l'éminent leader national et politique, le chef du Parti national Umma, l'imam Sadiq Al-Siddiq Abdul Rahman Al-Mahdi, décédé ce jeudi.

Le président et les membres du Conseil de souveraineté, lorsqu'ils pleurent l'imam Sadiq al-Mahdi, ils comptent homme loyal du Soudan, qui s'est rendu au service de causes nationales, politiques et humanitaires, et sa générosité est restée constante tout au long de sa longue vie.

Le Conseil souverain de transition invoque Allah Tout-Puissant pour accepter le défunt avec une bonne acceptation et pour accorder le peuple du Soudan, son parti, sa famille et ses proches la patience et le réconfort.