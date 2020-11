Maroc: Les compétences marocaines au Grand Duché de Luxembourg apportent leur soutien à l'intervention du Maroc à El Guerguarat

Luxembourg — Le Groupe des compétences marocaines au Grand Duché de Luxembourg a exprimé son soutien à l'intervention du Maroc dans la zone tampon d'El Guerguarat pour rétablir l'ordre et réaffirmer son intégrité territoriale, dans le respect de la légalité internationale.

Le Groupe affirme dans un communiqué, au nom de la communauté marocaine résidant au Grand Duché de Luxembourg, "son soutien ferme et inconditionnel à l'opération courageuse et déterminée menée dans le respect de la légalité internationale par nos vaillantes et valeureuses Forces Armées Royales", afin de restaurer et préserver la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens à El Guerguarat.

"Nous déplorons fortement la transgression des résolutions 2414/2018 et 2440/2018 du Conseil de sécurité de l'ONU, et saluons l'attachement du Maroc, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, au processus de paix conduit par le secrétaire général des Nations unies", ajoute la même source.

Le Groupe condamne également les provocations et les agissements "désespérés et inacceptables des séparatistes" qui constituent une menace réelle de la sécurité et la stabilité de la région.

La communauté marocaine au Grand Duché de Luxembourg réitère, par ailleurs, son attachement à l'intégrité territoriale du Maroc et à son unité nationale, affirmant que "nous restons à la disposition de notre pays pour défendre ses intérêts suprêmes, dans tous les forums et auprès des instances compétentes".