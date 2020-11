Madagascar: Motocyclisme - Tsirintsoa, pilote d'avion et as du guidon

Tsirintsoa Ravelonarivo de son vrai nom. Connu également sous le sobriquet de Yakuza Tix dans le milieu de la moto. Il fait partie des pilotes engagés pour l'Ambohimalaza Time Attack de ce dimanche.

Il évoluera au guidon d'une Honda CBR600RR dans la catégorie sport-bike. « J'apprécie particulièrement ce genre de course. Cela me permet d'affronter des adversaires d'un bon niveau et de me situer avec le système du contre la montre. La course procure des montées d'adrénaline et des sensations uniques », déclare cet inconditionnel de la marque Ailée. « J'ai un véritable penchant pour la CBR600RR du fait que c'est une Honda. Elle se démarque au niveau de la conduite, du freinage et des suspensions. Je répète toujours que c'est le pilote qui dompte sa machine et non l'inverse. À cela s'ajoute son design exceptionnel avec le pot sous la selle », poursuit-il.

La passion pour la moto coule dans les veines de Tsirintsoa, tout comme son frère jumeau Tsitohery, depuis son enfance. « Mon enfance a été bercée par cette passion. Mon grand-père était un vrai mordu avec sa Terrot », se remémore-t-il.

Tsirintsoa a effectué ses premiers tours de roue sur une Daelim dans son adolescence, en compagnie de son frère. « Nos parents nous ont offert une Daelim rouge. Nous avions aussi la Motobécane de notre oncle. C'est là que nous avons commencé à ressentir ce sentiment de plaisir mélangeant vitesse, adrénaline et prudence. Aujourd'hui, je ressens toujours les mêmes sensations qu' au premier jour. D'un autre côté, ma compagne Anja K. m'a toujours soutenu. Et nous faisons souvent des balades en duo sur route nationale ». En grandissant, il est passé à des cylindrées supérieures, dont des roadsters Honda CB500 et une Suzuki Bandit 650, pour arriver à la CBR600RR aujourd'hui.

Au quotidien, Yakuza Tix exerce le métier de pilote d'avion. Rouler en deux roues et voler comptent de nombreuses similitudes d'après ses mots : « Être pilote nécessite une grande maîtrise de soi, ainsi qu'une bonne préparation physique et mentale. À moto, ma devise est « rien n'est interdit, mais tout est dans la mesure ». La sécurité et l'anticipation sont de rigueur car je suis responsable des passagers.

« Dans les airs, on voit d'un autre angle les paysages. C'est exactement pareil en moto. ». Cette maîtrise ainsi que cette condition physique et mentale optimale l'avantageront certainement pour la course de ce dimanche. Rendez-vous sur la montée d'Imerikasinina.