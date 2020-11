Madagascar: Salon Voatra - Promotion des accès aux marchés pour les artisans

Jour J pour le salon « Voatra » 2020. Le salon de la Créativité initié depuis cinq ans par la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo se tiendra cette fois-ci à Antanimena, dans les locaux de la Chambre de Commerce d'Antananarivo. L'objectif reste le même, renforcer les capacités des opérateurs économiques et des entrepreneurs.

Des conférences et des ateliers formations sont programmés durant les quelques jours où se tiendra le salon. Ainsi, l'évènement se veut être un catalyseur du développement local, régional, voire national, tout en incitant la créativité et l'innovation dans le « Vita malagasy ». Cet événement à caractère économique et commercial cherche à promouvoir les accès aux marchés et aux informations sur les produits et les services aux niveaux local, régional et national, et ainsi favoriser les opportunités de partenariat.

Né de l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA) dans le cadre de ses missions d'appui et de promotion au secteur privé, avec le soutien des partenaires techniques comme le programme Prosperer, il rassemble comme à chaque édition, non seulement les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) rurales de l'Analamanga, mais également d'autres régions limitrophes ou même plus éloignées.