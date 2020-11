Afrique de l'Ouest: Boukadoum s'entretient à Abuja avec le Président de la Commission de la CEDEAO

Alger — Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum s'est entretenu à Abuja avec le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Jean-Claude Kassi Brou, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

"En marge de la visite officielle à Abuja qu'il a entamé le 25 novembre 2020, le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a eu une rencontre avec le Président de la Commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Kassi Brou", a précisé le ministère des Affaires étrangères.

Au cours des discussions, auxquelles ont pris part plusieurs cadres dirigeants de la CEDEAO, ajoute le texte, "MM. Boukadoum et Kassi BROU, ont eu une discussion constructive et ouverte sur les voies et moyens de promouvoir la coopération entre l'Algérie et l'organisation ouest-africaine dans les domaines politique et sécuritaire notamment dans la région du Sahel".

"Les deux parties ont noté, avec beaucoup de satisfaction, la convergence de leurs vues sur les principales questions concernant la région et sont convenues de la nécessité de mutualiser leurs efforts à travers l'instauration d'un mécanisme de concertation entre l'Algérie et la CEDEAO visant notamment à développer les relations politiques, sécuritaires, économiques et commerciales", a conclu le communiqué.