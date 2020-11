Algérie: Pétrole - L'Opep entame une série de réunions techniques sur la situation du marché

Alger — L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a entamé une série de réunions techniques pour examiner la situation du marché pétrolier dans le contexte de la Covid-19, et en préparation des réunions de l'Opep et l'Opep+, a indiqué jeudi l'Organisation.

"Le Conseil de la Commission économique (BCE) de l'OPEP tient sa 134e réunion par vidéoconférence. Cette réunion de deux jours (mercredi et jeudi) se tient dans la perspective de la 8e réunion technique de la Déclaration de coopération (DoC), de la 180e réunion de la Conférence de l'OPEP et de la 12e réunion ministérielle de l'Opep+, prévue le 27 et 30 novembre et 1er décembre, respectivement", a précisé la même source dans un communiqué publié sur son site web.

Dans son intervention, à l'occasion de l'ouverture de la première journée de cette réunion technique, le secrétaire général de l'OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo a abordé l'impact de la pandémie de la COVID-19.

Cité par le communiqué de l'Opep, il a souligné "l'évolution positive du fait que les vaccins pourraient bientôt devenir disponibles pour la population mondiale, bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour que les vaccins soient véritablement disponibles pour la population mondiale".

M .Barrkindo a noté que malgré tous les défis, il y a un bel avenir pour l'industrie de l'énergie après le COVID-19.

"Nous assistons à un retour progressif aux niveaux de demande de pétrole pré-COVID, suivi d'une forte croissance de la demande au milieu de la décennie avant qu'elle ne ralentisse progressivement", a-t- il déclaré.

Le SG de l'Opep a également salué les actions et réalisations décisives de l'OPEP par le biais de la DoC, soulignant qu'elles "ont été importantes pour les efforts de rééquilibrage du marché et directement liées à la stabilité du marché, au bon fonctionnement de l'industrie pétrolière et aux perspectives économiques mondiales".

"Tous nos efforts, y compris de loin l'ajustement de l'offre le plus profond jamais réalisé, ont conduit au plus grand engagement de stabilisation de l'histoire du marché pétrolier, à la fois en ampleur et en durée", a-t- il déclaré.

Il a également informé le Conseil des efforts de sensibilisation du Secrétariat pour renforcer le dialogue entre les producteurs et les consommateurs et pour partager les dernières informations sur la demande de pétrole et les prévisions de l'offre dans l'intérêt de la stabilité du marché pétrolier.

Au sujet de l'économie mondiale, le SG de l'Opep a déclaré que l'Organisation prévoyait "une baisse de la croissance économique mondiale de 4,3% en 2020, avec une croissance prévue de 4,4% en 2021".

M. Barkindo a aussi noté l'impact des nouvelles vagues d'infections au COVID-19 dans le monde.

Il a, dans ce sillage ajouté que l'effet de la pandémie actuelle sur l'économie mondiale varie considérablement par rapport aux récessions précédentes citant l'exemple du secteur des services qui a subi des dommages sans précédent causés par les mesures imposées pour contenir la propagation du virus.

M. Barkindo a conclu en soulignant que "toutes les formes d'énergie, y compris le pétrole et le gaz, seront nécessaires à l'avenir pour soutenir le processus de reprise pandémique, ainsi que pour répondre aux futurs besoins énergétiques du monde".