Algérie: Décès de Maradona - La FAF rend hommage à un joueur "phénoménal"

Alger — La Fédération algérienne de football (FAF) a tenu à rendre hommage à l'ancien joueur "phénoménal" de la sélection argentine, Diego Armando Maradona, décédé mercredi à l'âge de 60 ans suite à un arrêt cardiaque.

"Les Algériens garderont en mémoire et pour toujours le souvenir de ce joueur phénoménal qui a marqué pour l'éternité l'histoire du football planétaire et dont le culte perdure et dépasse largement le simple terrain de jeu", a indiqué l'instance fédérale mercredi soir sur son site officiel.

"En plus d'un talent pur indescriptible, Diego Maradona incarnait en son temps la liberté de jouer, la magie, l'insouciance, l'audace et l'art de manier le ballon", décrit la FAF qui a présenté ses condoléances au peuple argentin et à la Fédération argentine.

Le président de la FAF "Kheireddine Zetchi, les membres du bureau fédéral, les membres de l'assemblée générale de la FAF et toute la famille du football national sont très peinés par cette perte cruelle et saisissent cette triste circonstance pour présenter à la Fédération argentine (AFA) et au peuple argentin ami, leurs sincères condoléances et les assurent de toute leur sympathie et leur compassion".