Sénégal: Souleymane Diawara - Le Sénégalais dernier buteur de l'OM en Champions League il y a 8 ans

Ancien club de Souleymane Diawara, l'Olympique de Marseille enchaîne de tristes records en Ligue européenne des champions. Et depuis le but du Sénégalais en 2012, la formation phocéenne n'a plus marqué dans cette compétition.

Marseille brille, mais très négativement en Ligue des champions depuis quelques années et plus particulièrement cette saison. Mercredi, le club français a enchaîné sa 13è défaite de suite dans cette compétition (contre le FC Porto, 0-2) et réalise la prouesse d'entrer dans l'histoire du football européen par ses échecs et sa médiocrité.

Mais en plus d'enchaîner les contre-performances, l'OM n'a plus marqué une seule fois dans cette prestigieuse compétition depuis 2012. En effet, le dernier but de Marseille en UEFA Champions League remonte à décembre 2012. Et ce fut une réalisation du Sénégalais Souleymane Diawara, qui a pris sa retraite il y a cinq ans.

Il faut rappeler qu'en perdant contre le FC Porto mercredi, l'OM a battu le triste record de 12 défaites d'affilé détenu par le club belge d'Anderlecht.