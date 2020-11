Madagascar: Grand Antananarivo - Le Schéma directeur de l'assainissement présenté et signé cette semaine

La gestion durable de l'eau et l'assainissement des grandes villes figurent parmi les grandes priorités du gouvernement et des dirigeants locaux, selon le MATP (Ministère de l'Aménagement et des Travaux publics).

Tout comme l'Etat central, les collectivités, la société civile et les partenaires de développement s'impliquent dans les efforts menés pour améliorer l'assainissement de la ville d'Antananarivo et de ses environs. C'est dans cette optique qu'a été lancé le PIAA (Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo), actuellement en cours, financé par l'AFD (Agence française de développement), l'Union européenne et l'Etat malgache. Selon le MATP, il s'agit d'un programme qui touche surtout la gestion de l'évacuation d'eaux de pluie, d'eaux usées, la gestion des déchets, l'agriculture, l'élevage et les risques d'effondrement de terre.

« De ce fait, l'élaboration du schéma directeur de l'assainissement (SDA) concerne ce programme, pour la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA). Ce document comprend l'allocation des ressources et la construction d'infrastructures d'assainissement pour les 15 prochaines années, suivant l'élargissement de la Commune sur tous les plans », ont indiqué les représentants du MATP, lors de l'assise de l'assainissement et l'aménagement Urbain, le 24 novembre dernier à l'Hôtel de ville Analakely.

Signature. Le SDA de la ville d'Antananarivo a été présenté durant l'assise ; une présentation suivie de la répartition des tâches entre les différentes parties prenantes, notamment le MATP, le MEAA (Ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'Hygiène), ainsi que la CUA. D'après les explications, le SDA est un document qui comporte les propositions de solutions pouvant être adoptées pour définir une bonne organisation permettant d'éviter les inondations et l'accumulation d'eaux usées en période de pluie.

Demain, 27 novembre 2020, les résolutions et la déclaration officielle relative à la répartition des rôles de chaque partie prenante dans le SDA, seront signées. En somme, la ville d'Antananarivo et les communes environnantes doivent relever de grands défis pour atteindre les objectifs fixés et le SDA est indispensable dans ce cadre.