Madagascar: Pétanque - Place au Grand Open du CBF

Le président du CBF Bassir Karmaly a l'amour de la pétanque dans le sang.

Un grand club ne meurt jamais. C'est le cri de fierté de l'inamovible président du Club Bouliste de Fianarantsoa, Bassir Karmaly, en annonçant la tenue de son traditionnel Grand Open du CBF. Une organisation connue pour son sérieux et ce soutien accru des sponsors. Puisque c'est Bassir, nous allons l'aider, confie un des fidèles de l'événement car c'en est un. Les sponsors sont d'ailleurs présents massivement à ce rendez-vous du 13 décembre au boulodrome de Vohimasina.

On citera en premier Vista, SMOC, Holcim, Minech Auto Pièces, les quincailleries Rémi et Comète mais aussi Zomatel et la bijouterie Tsakou. Le concours sera en triplettes constituées avec un Boss et deux joueurs de l'élite avec des éliminatoires par poules. Les vainqueurs recevront un trophée et 1.500.000 ariary ainsi que trois maillots CBF. Les finalistes recevront pour leur part 400.000 ariary de primes et trois maillots CBF. Les troisièmes et les quatrièmes auront 80.000 ariary.

À noter que le droit d'inscription à ce Grand Open du CBF est de 80.000 ariary par équipe.