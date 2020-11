Madagascar: Ressources des collectivités - Les mécanismes de transferts financiers vont être améliorés

L'autonomie et la responsabilisation des collectivités territoriales décentralisées est une des priorités choisies par la Politique générale de l'Etat.

Et pour mettre en œuvre cette politique, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a mis en place un cadre de coopération, avec la participation du ministère de l'Economie et des Finances ainsi que la coopération allemande à travers le projet ProDécid dont l'objectif principal est de définir les mécanismes et d'identifier les moyens en vue de l'amélioration des ressources financières des collectivités territoriales décentralisées.

Ainsi des études ont été menées, a-t-on annoncé, avec l'élaboration d'un recueil des textes sur les finances locales ainsi que la standardisation et l'harmonisation des mécanismes des transferts financiers aux collectivités, notamment les communes et les régions.

« Ces outils et mécanismes constitueront des outils stratégiques qui nous permettront d'une part, de disposer d'éléments pertinents pour enrichir les réflexions actuelles en matière de décentralisation émergente, et d'autre part, de renforcer les appuis envers les collectivités territoriales décentralisées en vue de leur autonomie financière », a noté un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.