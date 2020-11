Madagascar: Indonésie - vers l'accréditation d'un ambassadeur à Tana.

De g à d , Benny Yan Pieter Siahaan et Christine Razanamahasoa présidente de l'Assemblée nationale.

Le nouveau chargé d'affaires de la République d'Indonésie, M. Benny Yan Pieter Siahaan, a rendu visite à la présidente de l'Assemblée nationale assistée par son staff et le vice-président Jean Brunelle Razafitsiandraofa hier après-midi à Tsimbazaza. Une occasion pour Christine Razanamahasoa de faire connaître à ce diplomate la mission et la composition de cette Institution à forte majorité présidentielle et le fonctionnement des diverses commissions.

Cette visite témoigne de la volonté des deux parties de renouer davantage les liens fraternels séculaires entre les deux pays et propose l'extension d'agro business et d'exportation de vanille et de girofle dans le cadre de la relation économique. Le chargé d'affaires a, par ailleurs, rappelé la visite de la ministre des sociétés d'Etat indonésiennes l'année dernière, il a aussi mentionné que son pays était toujours prêt à travailler avec le nôtre dans le cadre de relation bilatérale et voulait renforcer la coopération interparlementaire entre les deux pays.

Lors de la conférence à Bali, le mois de juillet de l'année dernière, la ministre des Affaires indonésiennes Retno Marsudi a exprimé la volonté du gouvernement indonésien d'élever au rang d'ambassadeur le chargé d'affaires en pied à Madagascar qui s'occupe aussi des Seychelles, des Comores et de Maurice. En contrepartie, elle a souhaité l'ouverture du consulat honoraire de Madagascar à Jakarta pour faciliter les échanges entre les deux pays.