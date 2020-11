Cote d'Ivoire: La cellule genre du ministère en charge de la solidarité installée

La directrice du genre et de l'équité du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Florence Tanoh, a procédé ce jeudi 26 novembre 2020, à l'installation officielle de la cellule genre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté.

Remettant les écharpes et les attestations aux membres de cette cellule, Mme Florence Tanoh a rappelé que le concept genre est une approche de développement qui vise à réduire les inégalités sociales, économiques, politiques et culturelles entre les hommes et les femmes.

C'est pourquoi elle les invite à intégrer ce concept dans leurs comportements quotidiens et dans tous leurs programmes.

Mme Florence Tanoh a offert, séance tenante, du matériel à la cellule genre pour lui permettre de travailler convenablement, promettant d'en faire davantage en cas de nécessité.

La directrice de cabinet adjointe, Mme Ouattara Alina Aimée, a, au nom de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Pr Mariatou Koné, a remercié Mme Florence Tanoh et à travers elle, la ministre Ramata Ly-Bakayoko pour la promotion du genre en Côte d'Ivoire. «

La lutte pour l'égalité du genre s'inscrit dans un cadre plus large de promotion des droits humains à laquelle notre pays attache la plus grande importance », a-t-elle déclaré.

Pour inscrire les questions relatives au genre de manière transversale, dit-elle, le ministère en charge de la solidarité s'est doté d'un service de la qualité et du genre.

La représentante du Pr Mariatou Koné félicite et encourage les membres de la cellule genre et les encourage dans cette nouvelle mission de promotion du genre au sein de leur ministère.

Le conseiller technique, Aka Guy Claude, représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, s'est réjoui de l'installation de cette cellule tout en félicitant ses membres.

« Vous serez les ambassadeurs du ministère partout où besoin sera », a-t-il exhorté. Pour lui, le ministère en charge de la femme compte sur eux pour prolonger sa mission.

Judith Akmel Constante, cheffe du service qualité et genre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, a, au nom des membres de la cellule genre, pris l'engagement de consolider les acquis des directions et des structures du ministère à travers plusieurs activités.

Mais aussi d'organiser des ateliers, des panels, des échanges avec les points focaux genre des autres ministères techniques.