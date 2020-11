Congo-Kinshasa: Compilation !

Les consultations présidentielles auront été un périple saupoudré des surprises et controverses. Bemba Jean-Pierre, les congolais lambda n'y étaient pas préparés de le voir au palais de la Nation pour prendre part aux consultations présidentielles.

Katumbi Moïse, après plus de 5 ans, ce richissime et ancien Gouverneur du Grand Katanga a foulé de nouveau le sol Kinois pour répondre positivement à l'invitation du Président Tshisekedi qui est en froid avec son partenaire de coalition Joseph Kabila. Ces deux personnalités politiques et membres de la coalition Lamuka ont surpris plus. Du côté des controverses, la famille politique de l'autorité morale du Front Commun pour le Congo a brillé par son absence. Ici, les caciques du FCC prônent un dialogue avec Félix Tshisekedi au lieu des consultations. Lequel "ne pourrait se faire utilement que dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'Accord de coalition majoritaire, constituée à l'issue des dernières élections générales du 30 décembre 2018".

«Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation de memoranda. Il va s'adresser à la Nation pour lui faire part de ses décisions», a dit le porte-parole de Félix Tshisekedi. Que va-t-il dire ? Que va-t-il dire de nouveau devant le peuple congolais après cette étape cruciale qu'auront été les consultations présidentielles ? Débutées le lundi 2 novembre 2020, les consultations ont vu les populations de toutes les couches. Le Chef de l'Etat a échangé avec ses interlocuteurs et reçu différents mémo lui adressés par les uns et les autres.

L'UDPS dit tout haut à qui veut l'entendre qu'il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. La coalition est, à en croire Kabund, une histoire ancienne. La voix de l'Udps est-elle celle du Chef de l'Etat ? Le Garant de bon fonctionnement des Institutions ! Mettre fin à la Coalition c'est aussi ouvrir une brèche pour un climat d'instabilité politique qui engendrerait des guéguerres entre l'ancien Président Joseph Kabila, Chef de la majorité dans toutes les assemblées et Félix Tshisekedi, Chef de l'Etat et Président de la République. Quel serait donc le chemin idéal pour le bien-être de la population et de tout un pays ? Ce qui est sûr est qu'en laçant ces assises, Tshisekedi Félix sait où il compte aller et avec qui il doit traiter pour se défaire ou continuer dans la même direction avec le FCC. Pendant ce temps-là, la compilation se poursuit, le peuple retient son souffle.