Afrique de l'Ouest: Tournoi U20 - Diomansy Kamara désigne son trio du premier tour

Dakar — Les milieux de terrain malien Mahamadou Sangaré et mauritanien El Mami Teteh et l'attaquant sénégalais, Paul Bassène sont les joueurs ayant laissé leurs empreintes lors de la première phase du tournoi de qualification à la CAN U20 pour les zones de la zone ouest A, estime l'ancien attaquant des Lions, Diomansy Kamara.

"Le 8 malien est un joueur avec d'énormes qualités et d'ailleurs, il a signé aux Red Bulls Salzbourg. Il ressemble dans son jeu d'ailleurs à Seydou Keita mais dommage que son équipe est déjà éliminée.

Le 8 de la Mauritanie aussi est le genre de joueur qu'on aimerait voir. Il prend ses responsabilités, il a de l'audace et de la qualité. E du côté du Sénégal, il y a le numéro 19 (Paul Bassène)", a détaillé Diomansy Kamara.

Parlant l'attaquant sénégalais, Kamara estime que s'il continue de travailler, il peut aller très loin au vu de ses qualités.

D'une manière générale, Diomansy Kamara se dit satisfait de la qualité des équipes présentes au tournoi de qualification U20 de la zone ouest A, même s'il est toutefois "déçu" du manque de créativité des jeunes participant à la compétition qui jouera ses demi-finales, ce vendredi.

"Chez les jeunes, la notion de plaisir doit primer et dans ce tournoi à l'exception de deux à trois jeunes footballeurs, nous avons plutôt du jeu formaté alors qu'il y aurait pu avoir plus de créativité et de spontanéité", a commenté l'ancien attaquant des Lions 2003-2008.

D'autant plus que le Sénégal, le Mali et la Guinée, "c'est ce qui se fait de mieux" dans le football chez les jeunes actuellement en Afrique, a dit Diomansy Kamara qui a souvent pris part aux compétitions pour la Confédération africaine de football (CAF).

Kamara qui est aussi partenaire dans un projet Afrique Football Elite (AFE) qui compte sept joueurs dans le tournoi et dispose d'une académie au Mali.

"Nous avons sept joueurs dont un seul au Sénégal et c'est un projet panafricain lancé avec mon ancien agent avec des joueurs maliens, ivoiriens et sénégalais", a-t-il expliqué rappelant que la tête d'affiche du projet est El Bilal Touré qui joue à Reims (France).

"Nous sommes basés au Mali et nous ambitionnons de faire quelque chose ici au Sénégal", a-t-il fait part, rappelant que le projet existe depuis trois ans.