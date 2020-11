Congo-Brazzaville: Covid-19 - L'état d'urgence sanitaire prorogé pour la 12e fois

Le Sénat et l'Assemblée nationale ont autorisé le 26 novembre, en plénière, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo pendant vingt jours.

Initiateur du projet de loi, le gouvernement justifie cette douzième prorogation par la recrudescence de la pandémie de covid-19 dans le pays. La cause principale étant le relâchement dans le respect des mesures prises. Défendant le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo devant les députés et les sénateurs, le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, a indiqué que cette énième prorogation permettra au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre des mesures barrières.

En effet, après avis du comité des experts et au terme de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement, il a été jugé indispensable de reconduire certaines des mesures arrêtées dans le cadre de la riposte à la pandémie. Le gouvernement qui a approuvé le projet de loi en Conseil des ministres le 25 novembre a décidé de ramener le couvre-feu de 20 heures à 5 heures les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés dans les deux principales villes du pays, Brazzaville et Pointe-Noire, identifiées comme le foyer de la maladie.

Selon les statistiques, la covid-19 a déjà tué 94 personnes sur 5774 cas confirmés au Congo dont plus de 5000 guéris. En effet, 142 nouveaux cas ont été enregistrés en six jours dont 92 à Brazzaville et 50 à Pointe-Noire. Le nombre de cas actifs est estimé à 667.

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a encouragé le gouvernement pour des dispositions prises afin de limiter les dégâts. Il a, par ailleurs, déploré le relâchement général observé actuellement au Congo au moment où il y a rebondissement de la maladie à travers le monde. Ainsi, le président de la chambre haute du Parlement a appelé à une prise de conscience et à une mobilisation générale dans le cadre du respect des mesures prises.

« Nous disons toujours que notre force c'est la prévention. La situation est grave, nous ne pouvons pas baisser les bras pendant que la maladie progresse. Nous lançons, au nom du Sénat, l'appel au ressaisissement. Il faut veiller et ne pas penser que la pandémie est finie. Ce qui se passe dans d'autres pays à travers le monde, ne nous épargne pas, veillons à nous protéger. Nous soutenons le gouvernement dans la mise en œuvre de tout ce qui est préconisé pour mettre les Congolais à l'abri », a conclu Pierre Ngolo.

Notons que la plénière à l'Assemblée nationale a été dirigée par le 1er vice-président de la chambre basse du Parlement, Léon Alfred Opimbat.