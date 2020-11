Congo-Brazzaville: Tourisme et culture - Les acteurs formés aux stratégies de relance des activités à l'ère post-Covid-19

Dans le but de renforcer la résilience du secteur touristique et culturel congolais face aux répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les acteurs de cette industrie bénéficient d'une formation du 26 au 27 novembre à Brazzaville.

L'atelier de formation organisé au profit des opérateurs et acteurs culturels et touristiques congolais s'inscrit dans le cadre de la restitution du webinaire sur le développement intégré de la culture et du tourisme à l'ère post- Covid 19, organisé du 21 au 25 septembre derniers par la République populaire de Chine, au profit du Congo. Ce webinaire a permis de fournir une plateforme aux professionnels culturels et touristiques des deux pays en vue de partage d'expériences. Aussi, il visait à sensibiliser les deux parties de l'immensité des possibilités à explorer dans la coopération bilatérale sur le développement intégré des deux secteurs après la pandémie.

« Pendant le déroulement des travaux, nous avons notamment bénéficié de quelques notions de développement personnel qui nous serviront, dorénavant, de support intellectuel afin de repenser notre manière de vivre, de faire et d'agir. Ceci, dans le but d'apporter des solutions durables dans le développement culturel et touristique de notre pays », a déclaré Claudio Sama Kenegui, promoteur du Festival d'images de Brazzaville et membre du comité préparatoire de cet atelier.

Au cours des échanges plusieurs thématiques sont à aborder : le processus de croissance, de l'évolution politique et des domaines typiques du développement intégré de la culture et du tourisme en Chine ; la perspective de la reprise du tourisme international impacté par la pandémie ; les stratégies de la revitalisation des entreprises culturelles et touristiques en période post-pandémique ; la promotion en ligne et hors ligne de la culture et du tourisme après la pandémie.

Par ailleurs, les différents acteurs et chercheurs touristiques ainsi que culturels présents à ce rendez-vous espèrent que ces échanges permettront de soumettre des propositions sur les stratégies de relance des activités culturelles et touristiques au Congo, dans le strict respect des mesures barrières contre la maladie. Ces propositions visant à relancer l'industrie du spectacle, de la culture et du tourisme seront par la suite soumises à la Task-Force chargée d'évaluer l'impact de la pandémie sur l'économie et la société.

Notons que la restitution de la formation webinaire de la République populaire de Chine pour la République du Congo, couplée au séminaire sur les propositions stratégiques de relance dynamique des activités de l'économie culturelle et touristique post-Covid 19, a été organisée par le Festim-Brazza en partenariat avec l'hôtel PEFACO, l'ambassade de Chine, les ministères du Tourisme et de la Culture, ainsi que les acteurs des deux secteurs.