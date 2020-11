Congo-Brazzaville: Report des élections à la Fecojuda - Me Aya Caloger salue la décision du ministre

Suite à la signature le 25 novembre d'une note de service par le ministre des Sports et de l'Education physique, Hugues Ngouélondélé, qui annonce le report de l'assemblée générale élective de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées(Fecojuda), Me Aya Caloger demande aux judokas de garder leur mal en patience.

Membre du comité de normalisation de la Fecojuda, Me Aya Caloger a, lors d'un point de presse animé le 26 novembre à Brazaville, apprécié la décision de la tutelle avant d'appeler les judokas au respect des textes en vigueur.

Surfant dans le sens de la note ministerielle, Me Aya Caloger a remercié le ministre des Sports et de l'Education physique pour sa neutralité et son désir de conduire le judo congolais vers une assemblée rassurée. Il a, par la même occasion, invité les judokas au calme et à la patience.

« Je remercie le ministre des Sports pour sa neutralité et son souci de conduire le judo vers une assemblée générale élective apaisée. Nous invitons l'ensemble des judokas à la tranquillité. Ils doivent éviter de tomber dans les pièges de certains acteurs malintentionnés. Tel qu'il est dit dans cette note, le corps électoral de 2016 sera reconduit et respecté. Concernant les critères des candidats, les textes sont clairs », a indiqué Me Aya Caloger.

Il a également signifié que les judokas sont prêts à accompagner le ministre dans la réalisation de ses efforts pour le bien du judo.

Initialement prévue le 27 novembre à Brazzaville, l'assemblée générale élective de la Fecojuda est reportée à une date ultérieure. Selon la note ministérielle, le président du comité de normalisation convoquera l'assemblée générale élective dans le strict respect des textes règlementaires en vigueur, notamment la circulaire n°0455/MSEP-CAB/DGS-DAS du 04 juin 2020, en vue de la tenue d'une assemblée générale élective apaisée et de sortie de crise au plus tard le 19 decembre 2020.