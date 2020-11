Afrique de l'Est: Athlète mondial de l'année 2020 - Trois africains parmi les dix finalistes

A quelques jours des World Athletics Awards 2020 qui se dérouleront virtuellement le samedi 5 décembre, la plus haute instance de l'athlétisme mondiale a dévoilé les noms des dix finalistes de la compétition. On retrouve des Africains dans les deux versions.

Sept Africains sélectionnés parmi les vingt supposés meilleurs athlètes de l'année 2020, au départ, le continent africain reste dans la course puisque trois coureurs dont deux femmes et un homme font partie des finalistes. Certains d'entre eux sont même favoris, d'après certaines sources. Il s'agit de l'Ougandais Joshua Cheptegei, de l'Ethiopienne Letesenbet Gidey et la Kenyane Peres Jepchirchir.

Les athlètes africains comme Joshua Cheptegei sont bien partis pour remporter ce prix. Cet Ougandais de 24 ans a battu des records du monde à 5000 m (12: 35,36), 10 000 m (26: 11,00) et 5 km sur route (12:51) et a terminé quatrième aux championnats du monde d'athlétisme semi-marathon lors de ses débuts sur la distance. Ayant établi un record du monde de 14: 06,62 sur 5000m, Letesenbet Gidey a récemment terminé deuxième du 5000m au meeting de la Wanda Diamond League à Monaco. Grâce à ses performances positives, Peres Jepchirchir qui est détentrice du titre mondial du semi-marathon pourra, comme les deux autres, faire la surpasse le 5 décembre.

Ces Africains affronteront dans la version féminine, les athlètes de renom comme la Nerlandaise Sifan Hassan, la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah et Yulimar Rojas du Venezuela. Du coté des hommes, Joshua Cheptegei fera face à l'Américain Ryan Crouser, au Suédois Mondo Duplantis, à l'Allemand Johannes Vetter et à la deuxième performance la plus rapide de l'histoire, Karsten Warholm de la Norvège.

Le trophée de l'athlète de l'année est une récompense attribuée par la World Athletics au meilleur athlète masculin et féminin de l'année. Les premiers athlètes récompensés en 1988 sont les Américians Carl Lewis et Florence Griffith-Joyner.

Au total, ils sont restés dix dont cinq chez les hommes et cinq chez les dames. Ils ont, en effet, été sélectionnés par un panel international d'experts en athlétisme, comprenant des représentants des six régions continentales de World Athletics. Ces nominations reflètent sans nul doute la gamme de performances dont l'athlétisme a été témoin cette année, malgré la pandémie de Covid-19.

Les finalistes seront choisis par le conseil mondial de l'athlétisme et la famille mondiale de l'athlétisme qui voteront par e-mail, tandis que les fans pourront voter en ligne via les plateformes de médias sociaux de World Athletics.