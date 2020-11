Congo-Brazzaville: Education - La collection complète de Nouveaux Horizons d'Afrique du cycle primaire rendue disponible

Le directeur général de l'institut national de recherche et d'action pédagogique (Inrap), Augustin Nombo, a remis les livres de lecture et les guides pédagogiques, collection complète de Nouveaux horizons d'Afrique du cycle primaire, au directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Charles Owassa.

Peu avant cette dotation, seules les classes de CP1, CP2 et CE1 étaient pourvues des livres Horizons d'Afrique. Cette année, le service des éditions de l'Inrap vient de terminer avec les manuels du cycle de fixation, c'est-à- dire les classes de CE2, CM1 et CM2.

La nouvelle collection complète du cycle primaire est adaptée à l'ère du temps. Elle a été revisitée, corrigée, adaptée aux thématiques, aux méthodes et techniques d'apprentissage suite à l'expertise commanditée par les autorités ministérielles. Plusieurs failles, notamment les erreurs de frappe, les questions de genre et autres ont été épinglées dans l'ancienne collection Horizons d'Afrique du cycle primaire, a expliqué le directeur général de l'Inrap. « La nouvelle collection des manuels scolaires Nouveaux horizons d'Afrique conçus, fruit de l'innovation de l'Inrap, a été au centre d'un entretien entre le chef de service des Éditions, Joseph Bizard, et notre équipe », a indiqué Augustin Nombo, ajoutant que«...La direction départementale remettra ces ouvrages aux inspecteurs en vue de former les enseignants à leur usage».

Le directeur général de l'Inrap a établi la différence entre les Nouveaux horizons d'Afrique et l'ancien Horizons d'Afrique. D'ailleurs, l'image a évolué car elle occupe une place de choix dans le cadre des apprentissages des plus jeunes. De nouvelles rubriques ont été ajoutées, par exemple : « je fais le point », « la boîte à mots », ou les mots de la semaine pour enrichir le vocabulaire de l'élève lui permettant d'avoir un bagage solide, a-t-il fait savoir.

En rappel, l'Inrap a entre autres missions d'élaborer les programmes de l'enseignement, promouvoir des innovations pédagogiques, concevoir les supports pédagogiques adaptés en initiant des partenariats avec les co-éditeurs et former à l'utilisation des nouveaux manuels, qui sont mis à la disposition des enseignants, ainsi que la diffusion de la documentation pédagogique.