Soudan: L'ambassade égyptienne compatit face au décès de l'imam Sadiq Al Mahdi

Khartoum — L'ambassade et le consulat d'Égypte à Khartoum pleurent avec plus de chagrin et de tristesse M. Imam Al-Sadiq Al Mahdi, chef du Parti Umma et Imam Al-Ansar, décédé jeudi matin aux Émirats arabes unis après une lutte contre Coronavirus.

L'ambassadeur égyptien Hossam Issa, au nom du gouvernement et du peuple de la République arabe d'Égypte, présente ses sincères condoléances et sa sympathie à la famille du défunt et aux masses du peuple soudanais, au gouvernement soudanais et au Conseil de la souveraineté, que Dieu ait pitié de l'imam Al-Sadiq, l'ancien Premier ministre dans tous les domaines aux niveaux local, régional et international, et l'un des leaders nationaux loyaux pour la patrie et le citoyen.