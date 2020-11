Cote d'Ivoire: Arsenal - Après sa colère, Arteta se montre protecteur envers Nicolas Pépé

La colère de Mikel Arteta retombe. Très remonté contre Nicolas Pépé dimanche après son expulsion et le nul d'Arsenal face à Leeds (0-0), à l'occasion de la 9è journée de Premier League, l'entraîneur d'Arsenal a finalement calmé le jeu.

Arteta s'est énervé après le coup de tête de Pépé sur Alioski, comportement qui a valu à l'Ivoirien un carton rouge et son expulsion, réduisant à 10 l'équipe d'Arsenal à la 51è minute de cette rencontre. « Il a laissé tomber l'équipe », a pesté le technicien espagnol après la rencontre, tout en qualifiant son geste d'inacceptable.

Evoquant le cas de l'ailier ivoirien mercredi avant la 4ème journée des matchs de poule de la Ligue Europa, Arteta s'est montré protecteur et prêt à donner une nouvelle chance à Pépé :

«Il a besoin de sentir que moi et le club allons le protéger. On lui laisse du temps et il a eu besoin d'un peu de temps pour s'adapter à la Premier League, une nouvelle ville, une nouvelle langue et un nouvel environnement. Je vais être très exigeant car vous pouvez voir ce qu'il peut faire. Il a réagi de la bonne façon et j'espère que je pourrai voir un joueur qui le montre chaque semaine», a-t-il indiqué.

Il faut rappeler qu'après son expulsion, Nicolas Pépé a présenté ses excuses à son entraîneur et à ses coéquipiers :

« Hier (dimanche), j'ai laissé tomber mes coéquipiers à un moment crucial du match et il n'y a aucune excuse pour mon comportement. Je suis profondément désolé et j'aimerais m'excuser auprès des fans, de mes coéquipiers, de mon entraîneur et tout le monde au club », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Arsenal se déplace ce soir sur la pelouse de Molde à l'occasion de la 4è journée de l'Europa League. Pépé va-t-il débuter cette rencontre ? On le saura dans quelques heures.