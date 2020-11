Congo-Kinshasa: Vient paraitre - «Félix Tshisekedi, un Leader Vertueux pour un nouveau Congo»

Le Professeur Camille KUYU Mwissa a tenu à apporter sa pierre aux efforts pour l'érection d'un état de droit et pour le développement de la République Démocratique du Congo. Justement, ces deux prédicats dépendent du leader qui conduit le pays.

S'il n'est pas vertueux, il ne peut pas parvenir à impulser l'avènement de l'Etat de droit et le développement. Après avoir observé le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, il a voulu lui consacrer son attention en pressant tous les discours et tous les messages qu'il adresse à la nation depuis qu'il est à sa tête afin d'en retirer, d'abord, tous les défis éthiques, économiques, politiques et sociaux auxquels il devra faire face et ensuite, les thérapeutiques qu'il compte y appliquer.

Des discours et messages du chef de l'Etat, le professeur d'université a sorti une dizaine de concepts clés sur le plan ethnique et sur la dignité humaine ; sur les droits économiques et sociaux ; sur le plan politique éthique et sur la démocratie. Il a épinglé les antivaleurs comme la corruption, la violence et ainsi de suite.

Le Préfacier de ce livre, Alain Juillet, souligne que tout vrai connaisseur de l'Afrique sait que la RD Congo est un pays exceptionnel de par ses ressources minières et ses capacités agricoles. Malheureusement, à cause de la mauvaise gestion, ce pays était tombé dans les oubliettes et a été livré à une exploitation éhontée de ses ressources, permettant à d'autres pays d'occuper sa place sur l'échiquier international.

C'est pourquoi, le Professeur Camille Kuyu a tenu à faire ressortir la personnalité du Président de la République au travers de tout ce qu'il a produit comme discours et il a essayé d'en tirer les leçons qui peuvent provoquer un réveil du pays et son émergence rapide. D'après cette étude, le Président apparait comme un homme vertueux, un homme de foi qui a tous les atouts pour reconstruire le pays. Le livre compte 205 pages et a été publié aux éditions de l'Espérance.

Le Professeur Camilu est juriste, docteur en droit et directeur de l'Académie Africaine de théorie du droit. Il est professeur invité à la Katholieke Universiite et aux Facultés universitaires de Saint Louis. Il a été Directeur de Recherche à l'Université de Paris 1. Il a travaillé au sein du laboratoire d'Anthropologie juridique de Paris.