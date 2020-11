Congo-Kinshasa: Développement rural - Ilunga Ilunkamba donne des instructions précises quant à l'exécution des projets d'intérêt communautaire

Le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, a reçu en audience ce jeudi 26 novembre 2020 à la Primature, le Ministre du Développement Rural, Guy Mikulu, venu lui faire le rapport de l'état de mise en œuvre de différents projets prioritaires qui s'exécutent au niveau du Ministère dont il a la charge.

Il s'agit du Projet d'Appui au Développement Intégré de l'Economie Rurale (PUADER), financé par la Banque Africaine du Développement (BAD) à hauteur de 49 millions de dollars. Ce projet, lancé par le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, destiné à booster l'économie rurale, s'exécute déjà dans les provinces du Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Kasaï, Kasaï Central et le Kasaï Oriental.

Pour le ministre Guy Mikulu, "c'est un projet qui va booster l'économie rurale et qui est ancré au Ministère du Développement rural via la Direction de l'économie rurale".

Ilunga Ilunkamba, Premier Ministre et chef du Gouvernement Central, a donné des instructions fermes et précises quant à l'exécution et l'aboutissement des tous ces projets d'intérêt communautaire.

"Je suis venu faire rapport de la mise en œuvre de certains projets qui s'exécutent au niveau du Ministère du Développement rural notamment, le nouveau projet PROADER et d'autres dans le cadre de cantonnage manuel, entretien et réhabilitation des routes de desserte agricole. J'ai fait la synthèse de tous ces projets, comment se déroule la mise en œuvre sur terrain... Le Premier ministre m'a donné quelques instructions que je vais couler par écrit et lui transmettre", a souligné Ministre du Développement Rural.

Par ailleurs, la question de la réhabilitation des routes de desserte agricole, et du cantonnage manuel pour leur entretien, financés par le Fonds d'Entretien Routier (FONER), a également été passée en revue.

Avec le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba, le Ministre Guy Mikulu dit avoir considérablement évolué sur ces travaux dans toutes les provinces du centre et de l'ouest du pays. Il ne reste que la passation des marchés pour la partie de l'ex Province Orientale et le Grand Kivu.